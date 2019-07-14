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"Во Франции свое "победобесие". Париж взбунтовался в День Бастилии
14 июля 2019, 23:24 • 16 • В мире
В Париже в 230-й раз отмечается национальный праздник День взятия Бастилии. "Во Франции свое "победобесие". Главное, чтобы День взятия Бастилии не прошёл впустую", - комментируют пользователи в Сети.
И день действительно "впустую" не прошел: празднование плавно перешло в беспорядки. Устроили их "желтые жилеты", которые решили использовать праздничные мероприятия в свою пользу.
Как сообщает France Info, митингующие вышли на улицы столицы за несколько минут до начала военного парада с требованиями отставки президента Эмманюэля Макрона.
На новости из Франции отреагировали в Сети. "Во Франции победобесие. Всем хорошего воскресенья! Главное, чтобы День взятия Бастилии не прошёл впустую!" - написала в своем микроблоге в Twitter Елена Петрова.
"Франция празднует день взятия Бастилии. А ведь никто из ныне живущих французов никакой Бастилии не брал. Бастилиебесие", - написал Alersandr Nagovitsyn.
Публицист Сергей Колясников на своей странице в Facebook написал об этом с сарказмом: "230 лет отмечают, как трупами завалили, свихнулись со своим "победобесием, хватить жить навязчивой идеей. – Это же во Франции. – Чтоб сразу не сказали? Славные традиции и память предков. Молодцы! Помнят и чтут".
"Дожди-Эхи сегодня восторженно рассказывали про праздник. Это ж 70 лет после войны – "победобесие". А 230 лет взятия Бастилии там - очень важный и хороший праздник", - прокомментировал Александр Жученко.
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