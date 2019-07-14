"Во Франции свое "победобесие". Париж взбунтовался в День Бастилии

И день действительно "впустую" не прошел: празднование плавно перешло в беспорядки. Устроили их "желтые жилеты", которые решили использовать праздничные мероприятия в свою пользу.

Как сообщает France Info, митингующие вышли на улицы столицы за несколько минут до начала военного парада с требованиями отставки президента Эмманюэля Макрона.

На новости из Франции отреагировали в Сети. "Во Франции победобесие. Всем хорошего воскресенья! Главное, чтобы День взятия Бастилии не прошёл впустую!" - написала в своем микроблоге в Twitter Елена Петрова.

Во Франции победобесие. Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эммануэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии. Всем хорошего воскресенья! Главное, чтобы День взятия Бастилии не прошёл впустую! pic.twitter.com/yPu1EthZeU — ღ Елена Петрова (@Enchanteressse) 14 июля 2019 г.

"Франция празднует день взятия Бастилии. А ведь никто из ныне живущих французов никакой Бастилии не брал. Бастилиебесие", - написал Alersandr Nagovitsyn.

Публицист Сергей Колясников на своей странице в Facebook написал об этом с сарказмом: "230 лет отмечают, как трупами завалили, свихнулись со своим "победобесием, хватить жить навязчивой идеей. – Это же во Франции. – Чтоб сразу не сказали? Славные традиции и память предков. Молодцы! Помнят и чтут".

"Дожди-Эхи сегодня восторженно рассказывали про праздник. Это ж 70 лет после войны – "победобесие". А 230 лет взятия Бастилии там - очень важный и хороший праздник", - прокомментировал Александр Жученко.