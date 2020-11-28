"Во Байден даёт!": Сатановский предложил "избранному президенту" США нагнуть Россию

Байден анонсировал вектор своей политики на посту главы государства. Он вместе с командой намеревается восстановить "глобальную роль, глобальное лидерство и моральное лидерство". Сатановский напомнил, что этот политик во времена Обамы был вице-президентом, и тогда США много чего "наколбасили". С тех пор эта страна потеряла и симпатии, и доверие, и готовность сотрудничать со стороны других стран. И Дональд Трамп тут совершенно ни при чём.

США превратили во врагов те государства, которые относились к ним нейтрально. Те, кто был союзником, стали критиками. Какая теперь глобальная роль и глобальное превосходство Америки?

"Россия её может уничтожить в любой момент и больше ей не доверяет. Китай её превосходит экономически и ей тем более не доверяет", - пишет автор Telegram-канала "Армагеддоныч".

Политолог перечисляет: движения Me Too и BLM, общенациональная истерика после случая с преступником Джорджем Флойдом, погромы на улицах…

"После президентской кампании, которая поставила Америку на уши и насмешила весь мир? Во Байден даёт!" - добавляет он.

Он советует "избранному президенту" попробовать реализовать свои обещания. Например, наладить взаимодействие с КНР, с Ираном.

"Пусть нагнёт нас, как обещал и обещает. Ждём. Ему придётся встретиться с миром, который далеко ушёл от веры в Америку и её лидерство и не слишком склонен возвращаться в минувшую эпоху", - предлагает Евгений Сатановский.

По мнению политолога, сейчас даже трудно понять, что Байден понимает и чего не понимает, что помнит и чего не помнит. Остаётся только наблюдать и "реагировать соответственно".