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"Во Байден даёт!": Сатановский предложил "избранному президенту" США нагнуть Россию

28 ноября 2020, 23:10  •  24 • Политика
Политолог Евгений Сатановский посвятил длинный пост послевыборным обещаниям Джо Байдена, который сам себя называет "избранным президентом США". Грозится нагнуть Россию? Что ж, Россия ждёт, пишет автор. "Во Байден даёт!" - саркастически отмечает он.
Байден анонсировал вектор своей политики на посту главы государства. Он вместе с командой намеревается восстановить "глобальную роль, глобальное лидерство и моральное лидерство". Сатановский напомнил, что этот политик во времена Обамы был вице-президентом, и тогда США много чего "наколбасили". С тех пор эта страна потеряла и симпатии, и доверие, и готовность сотрудничать со стороны других стран. И Дональд Трамп тут совершенно ни при чём.
США превратили во врагов те государства, которые относились к ним нейтрально. Те, кто был союзником, стали критиками. Какая теперь глобальная роль и глобальное превосходство Америки?
"Россия её может уничтожить в любой момент и больше ей не доверяет. Китай её превосходит экономически и ей тем более не доверяет", - пишет автор Telegram-канала "Армагеддоныч".
Политолог перечисляет: движения Me Too и BLM, общенациональная истерика после случая с преступником Джорджем Флойдом, погромы на улицах…
"После президентской кампании, которая поставила Америку на уши и насмешила весь мир? Во Байден даёт!" - добавляет он.
Он советует "избранному президенту" попробовать реализовать свои обещания. Например, наладить взаимодействие с КНР, с Ираном.
"Пусть нагнёт нас, как обещал и обещает. Ждём. Ему придётся встретиться с миром, который далеко ушёл от веры в Америку и её лидерство и не слишком склонен возвращаться в минувшую эпоху", - предлагает Евгений Сатановский.
По мнению политолога, сейчас даже трудно понять, что Байден понимает и чего не понимает, что помнит и чего не помнит. Остаётся только наблюдать и "реагировать соответственно".

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