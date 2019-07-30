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"Внятных альтернатив нет": Директор Международного института политической экспертизы о высоком рейтинге Путина
30 июля 2019, 16:24 • 22 • Политика
Евгений Минченко считает, что пока достойные альтернативы не обозначены, граждане России будут отдавать предпочтение нынешнему президенту Владимиру Путину. По словам эксперта, даже несмотря на то, что российский лидер уже давно у власти, достаточно большой процент населения по-прежнему готов голосовать за него.
По словам Минченко, он не считает цифру в 54% по результатам последнего опроса "Левада-центра" ("Хотели бы вы или не хотели видеть Владимира Путина на посту президента России по истечении его нынешнего президентского срока после 2024 года". - Прим. ред.) сумасшедшей.
"Особенно учитывая тот факт, что альтернативы на данный момент не обозначены. И я бы все-таки обратил внимание на то, что динамика отрицательная. Но это вполне логично, потому что, собственно, пребывание у власти Владимира Путина уже достаточно длительное. И понятно, что неизбежно возникает какой-то эффект усталости. И с этой точки зрения, конечно же, 54%, которые хотят сохранения в том или ином виде во власти, – это высокий показатель. Но тем не менее он во многом обусловлен в том числе непроявленностью альтернатив", - отметил политолог.
Он добавил, что в целом такие исследования - это вопрос формулировок. Минченко также обратил внимание, что сейчас вопрос об избрании президента на 2024 год не находится в актуальной повестке дня. Но тем не менее показатель высокий.
"При такой формулировке, конечно, это очень много. Я думаю, что это скорее характеристика даже не столько Путина как опытного политика, сколько действительно политического ландшафта и отсутствия внятных альтернатив", - подчеркнул эксперт.
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