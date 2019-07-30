"Внятных альтернатив нет": Директор Международного института политической экспертизы о высоком рейтинге Путина

По словам Минченко, он не считает цифру в 54% по результатам последнего опроса "Левада-центра" ("Хотели бы вы или не хотели видеть Владимира Путина на посту президента России по истечении его нынешнего президентского срока после 2024 года". - Прим. ред.) сумасшедшей.

"Особенно учитывая тот факт, что альтернативы на данный момент не обозначены. И я бы все-таки обратил внимание на то, что динамика отрицательная. Но это вполне логично, потому что, собственно, пребывание у власти Владимира Путина уже достаточно длительное. И понятно, что неизбежно возникает какой-то эффект усталости. И с этой точки зрения, конечно же, 54%, которые хотят сохранения в том или ином виде во власти, – это высокий показатель. Но тем не менее он во многом обусловлен в том числе непроявленностью альтернатив", - отметил политолог.

Он добавил, что в целом такие исследования - это вопрос формулировок. Минченко также обратил внимание, что сейчас вопрос об избрании президента на 2024 год не находится в актуальной повестке дня. Но тем не менее показатель высокий.

"При такой формулировке, конечно, это очень много. Я думаю, что это скорее характеристика даже не столько Путина как опытного политика, сколько действительно политического ландшафта и отсутствия внятных альтернатив", - подчеркнул эксперт.