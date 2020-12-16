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"Внутрибоснийские дела": Политолог объяснил, чем для России обернётся демарш политиков БиГ

16 декабря 2020, 11:00  •  136 • Политика
Члены президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) устроили демарш и отказались встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Политолог объяснил, что это обернётся. "Внутрибоснийские дела", - произнёс он, озвучивая достаточно оптимистичный прогноз.
Старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков напомнил, что БиГ делится на две части. С одной из них - Республикой Сербской - у России достаточно хорошие отношения. Со второй - Федерацией Боснии и Герцеговины - отношения нейтральные.
Россия заняла определённую позицию по вопросу Дейтонских соглашений и поддерживает резолюцию о военном нейтралитете Сербии. Члены президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович и Желько Комшич считают, что поддерживать или не поддерживать эту резолюцию право есть только у глав БиГ.
"Те части Боснии и Герцеговины, которые относятся к федерации, нацелены на вступление в НАТО и ЕС, а Республика Сербская против этого, и этот шаг был ожидаем. Все тут в духе политики внутрибоснийских дел", - приводит ИА Nation News объяснения Колоскова.
По мнению эксперта, вряд ли демарш боснийских политиков как-то глобально повлияет на отношения России к БиГ.
Накануне исполнилось 25 лет со дня подписания в Париже Дейтонского мирного соглашения, остановившего кровопролитную войну между боснийскими сербами, хорватами и бошняками (славянами-мусульманами).
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