"Внутрибоснийские дела": Политолог объяснил, чем для России обернётся демарш политиков БиГ

Старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков напомнил, что БиГ делится на две части. С одной из них - Республикой Сербской - у России достаточно хорошие отношения. Со второй - Федерацией Боснии и Герцеговины - отношения нейтральные.

Россия заняла определённую позицию по вопросу Дейтонских соглашений и поддерживает резолюцию о военном нейтралитете Сербии. Члены президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович и Желько Комшич считают, что поддерживать или не поддерживать эту резолюцию право есть только у глав БиГ.

"Те части Боснии и Герцеговины, которые относятся к федерации, нацелены на вступление в НАТО и ЕС, а Республика Сербская против этого, и этот шаг был ожидаем. Все тут в духе политики внутрибоснийских дел", - приводит ИА Nation News объяснения Колоскова.

По мнению эксперта, вряд ли демарш боснийских политиков как-то глобально повлияет на отношения России к БиГ.

Накануне исполнилось 25 лет со дня подписания в Париже Дейтонского мирного соглашения, остановившего кровопролитную войну между боснийскими сербами, хорватами и бошняками (славянами-мусульманами).