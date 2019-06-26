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"Внушительная сумма денег": Эксперт призвал не обольщаться "благосклонностью" ПАСЕ

26 июня 2019, 03:39  •  45 • Политика
Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов призвал не обольщаться видимой благосклонностью ПАСЕ, вернувшей России ее полномочия. Он подозревает, что в основе этого может быть не искреннее раскаяние, а банальная корысть: "Желание заполучить обратно достаточно внушительную сумму денег, которую мы тратим на поддержание бюджета".
Напомним, ранее в ПАСЕ решили вернуть делегацию России в свой состав. Украинская делегация безуспешно протестовала, а потом со скандалом покинула зал заседаний ассамблеи. При этом украинцы призывали последовать их примеру, но никто не присоединился.
Однако Бакланов предостерег от излишне "восторженного и поверхностного анализа", которым он считает мнение о том, что европейские представители одумались и раскаялись в своем прежнем решении об исключении России. Такое мнение он считает довольно наивным.
Эксперт в беседе с Царьградом напомнил, что за годы "отлучения" РФ не вносила членские взносы. "Может, в основе лежит просто желание заполучить обратно достаточно внушительную сумму денег, которую мы тратим на поддержание бюджета, переживающего в ПАСЕ не самые лучшие дни", - предположил он.
Бочаров напомнил, что недружественное отношение к нашей стране в ПАСЕ демонстрировали в течение весьма долгого периода. "Оно нарастало при разных кризисах, которые были, и потом сформировалась та жёсткая антироссийская линия, что привела к приостановке нашего участия в деятельности организации. Надо посмотреть, то, что сейчас произошло, это уже такой серьёзный пересмотр линии, принципов взаимодействия с нами, это свидетельство готовности с нами сотрудничать на равных, на тех основаниях, о которых мы постоянно говорим и которые соответствуют, строго говоря, уставным документам ПАСЕ.
Или же это такая конъюнктурная линия, вынужденная и не очень глубокая, и придя туда, поспешно, не ощутим ли мы себя там не очень уютно. Конечно, ПАСЕ даёт выход на общественное мнение многих стран, взаимодействие очень полезное с парламентариями, но у русских всё-таки должна быть определённая гордость. Я понимаю желание людей туда ездить и работать в этих уютных условиях. Но надо всё-таки разобраться в природе того, что там имеет в настоящее время место, и провести, может, обстоятельные переговоры с руководством ПАСЕ, с представителями различных партийных платформ, для того, чтобы, если возвращаться, то возвращаться на определённых договорных условиях, в основе которых должно лежать уважение нашей линии, готовность на равных работать с нами", - считает он.

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