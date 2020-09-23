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"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёда" ООН
23 сентября 2020, 00:00 • 141 • Политика
Владимир Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёда" ООН в финальной части своей речи в рамках заседания Генассамблеи. Президент РФ напомнил о главной функции Организации Объединённых Наций: "Вновь повторю…".
В финальной части своей речи в рамках заседания Генассамблеи ООН президент России Владимир Путин напомнил о главной функции Организации Объединённых Наций.
Он заметил, что она состоит в реальном объединении наций и всеобщей интеграции. Об этом особенно важно говорить снова в период глобального кризиса.
Он добавил, что лишь таким способом возможно добиться достойной жизни для нынешнего и будущих поколений.
Как добавляют "Невские новости", в своей речи Путин говорил и о вопросах кибербезопасности, которые также требуют обсуждения на площадке ООН.
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