"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёда" ООН

В финальной части своей речи в рамках заседания Генассамблеи ООН президент России Владимир Путин напомнил о главной функции Организации Объединённых Наций.

Он заметил, что она состоит в реальном объединении наций и всеобщей интеграции. Об этом особенно важно говорить снова в период глобального кризиса.

Вновь повторю: во взаимосвязанном, взаимозависимом мире, в водовороте международных событий необходимо действовать сообща и опираться при этом на зафиксированные в Уставе ООН принципы международного права, - отметил лидер РФ.

Он добавил, что лишь таким способом возможно добиться достойной жизни для нынешнего и будущих поколений.

Как добавляют "Невские новости", в своей речи Путин говорил и о вопросах кибербезопасности, которые также требуют обсуждения на площадке ООН.