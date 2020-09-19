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"Внимательно рассмотрите фото": "Отравленный" Навальный озадачил посткоматозной исповедью

19 сентября 2020, 21:45  •  41 • Политика
"Отравленный" блогер Алексей Навальный озадачил посткоматозной исповедью в Instagram. При этом политолог Александр Сосновский призвал обратить внимание на детали: "Внимательно рассмотрите фото", - написал он.
На своей странице в Instagram Навальный рассказал подписчикам о своём нынешнем состоянии, прикрепив к посту фото из больницы. К слову, стоит отметить, что "отравленный" "боевым веществом" блогер спокойно прогуливается по лестницам больницы без чьей-либо помощи и без какой-либо защиты для окружающих.
По словам блогера, каждое утро к нему приходил врач и предлагал на специальной доске написать слово.
"Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова", - пишет Навальный.
По его словам, он не мог вспомнить какие-либо слова и был в отчаянии.
"Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я ещё описываю поздний этап, который сам помню", - отметил он.

"Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: «О, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел", - поведал блогер.

Он также добавил, что немецкие врачи ему дают шанс стать "Высшей Формой Существа Современного Общества - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки".
Фото: Скриншот Instagram/navalny
При этом политолог Александр Сосновский призвал обратить внимание на фото.
"Прочитал мой пост и решил показаться. Теперь сомнений в панкреатите или отравлении инсулином нет. Внимательно рассмотрите фото и всё", - отметил он.
Стоит отметить, что перед появлением Навального Сосновский выдвинул несколько версия "затишья", связанного с блогером.
"Сегодня суббота. Навальный не появился «живьём» и это полностью разрушает всё версии его окружения и немецкой стороны об отравлении и чудесном воскрешении. Варианты: 1. Он в долине Скрипалей. 2. Его нет. 3. Ищут новую версию", - писал Сосновский в Telegram перед появлением Навального в Instagram.

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