"Внимание. Ловлю на лаже": Баранец указал на нестыковки в отчёте о "секретном экспорте" в Чехию

Военный обозреватель Виктор Баранец выразил серьёзные сомнения в том, что опубликованная сегодня новость о крупном "секретном экспорте" России в недружественную Чехию является достоверной. Эксперт доказал фактами: в этой информации полно нестыковок.

В России вырос объём "секретного экспорта". Этот показатель увеличился на 61% в январе-июне 2021 года. Цифра выросла до $27 млрд. Отмечается, что вырос экспорт продукции оборонной промышленности, авиа- и судостроения - до $4,7 млрд.

Об этом написали "Ведомости", которые изучили таможенную статистику с секретным кодом. Журналисты отметили, что в топе рейтинга, как ни странно, Чехия, которую внесли в список недружественных для России стран после высылки дипломатов и обвинений. Она сделала покупки продукции в сфере оборонки на $683 млн.

Военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец признался, что не стал бы слепо доверять таким заявлениям. В эксклюзивном комментарии Царьграду он указал на явные манипуляции с цифрами:

Внимание, они пишут хитро, "исключая военный". Они путают, специально для накаливания ситуации пишут "секретный экспорт вырос на 31% за первое полугодие". И тут же признаются: ведь к этому секретному экспорту, оказывается, относится не только военная техника, внимание: газ, пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечное масло, изотопы. Хопа. Ребята, так вы же, если дурачите нас, то отделите, пожалуйста, мирную совершенно продукцию от военной, и потом хоть квалифицированно вешайте лапшу на уши.

Это не единственное слабое место в новости, продолжил Баранец: "Внимание. Ловлю на лаже".

Авторы утверждают, что секретный экспорт России, по таможенным декларациям, за шесть месяцев этого года, внимание, вырос до 27 миллиардов долларов. Слюнявим палец и спрашиваем Баранца: Виктор Николаевич, а какой средний за последние годы годовой доход России от экспорта вооружений и боевой техники? Баранец отвечает, ну, почти что с высокоточной… как высокоточная бомба: он колебался между 13 и 15 миллиардами долларов. Хопа. А здесь 27 за полгода.

"Ребята, извините, даже у Америки такого успеха нет", - сыронизировал эксперт. "Рынок работает, - добавил он. - Да, я не могу утверждать, что его нет. Что Россия туда и запчасти, а может, и полноценную боевую продукцию поставляет. Этот факт я не отрицаю. Но вот зачем именно сейчас это засвечено, я удивляюсь".