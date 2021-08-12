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"Внимание. Ловлю на лаже": Баранец указал на нестыковки в отчёте о "секретном экспорте" в Чехию
12 августа 2021, 19:00 • 189 • Политика
Военный обозреватель Виктор Баранец выразил серьёзные сомнения в том, что опубликованная сегодня новость о крупном "секретном экспорте" России в недружественную Чехию является достоверной. Эксперт доказал фактами: в этой информации полно нестыковок.
В России вырос объём "секретного экспорта". Этот показатель увеличился на 61% в январе-июне 2021 года. Цифра выросла до $27 млрд. Отмечается, что вырос экспорт продукции оборонной промышленности, авиа- и судостроения - до $4,7 млрд.
Об этом написали "Ведомости", которые изучили таможенную статистику с секретным кодом. Журналисты отметили, что в топе рейтинга, как ни странно, Чехия, которую внесли в список недружественных для России стран после высылки дипломатов и обвинений. Она сделала покупки продукции в сфере оборонки на $683 млн.
Военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец признался, что не стал бы слепо доверять таким заявлениям. В эксклюзивном комментарии Царьграду он указал на явные манипуляции с цифрами:
Это не единственное слабое место в новости, продолжил Баранец: "Внимание. Ловлю на лаже".
"Ребята, извините, даже у Америки такого успеха нет", - сыронизировал эксперт. "Рынок работает, - добавил он. - Да, я не могу утверждать, что его нет. Что Россия туда и запчасти, а может, и полноценную боевую продукцию поставляет. Этот факт я не отрицаю. Но вот зачем именно сейчас это засвечено, я удивляюсь".
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