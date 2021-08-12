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"Внимание. Ловлю на лаже": Баранец указал на нестыковки в отчёте о "секретном экспорте" в Чехию

12 августа 2021, 19:00  •  189 • Политика
Военный обозреватель Виктор Баранец выразил серьёзные сомнения в том, что опубликованная сегодня новость о крупном "секретном экспорте" России в недружественную Чехию является достоверной. Эксперт доказал фактами: в этой информации полно нестыковок.
В России вырос объём "секретного экспорта". Этот показатель увеличился на 61% в январе-июне 2021 года. Цифра выросла до $27 млрд. Отмечается, что вырос экспорт продукции оборонной промышленности, авиа- и судостроения - до $4,7 млрд.
Об этом написали "Ведомости", которые изучили таможенную статистику с секретным кодом. Журналисты отметили, что в топе рейтинга, как ни странно, Чехия, которую внесли в список недружественных для России стран после высылки дипломатов и обвинений. Она сделала покупки продукции в сфере оборонки на $683 млн.
Военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец признался, что не стал бы слепо доверять таким заявлениям. В эксклюзивном комментарии Царьграду он указал на явные манипуляции с цифрами:
Внимание, они пишут хитро, "исключая военный". Они путают, специально для накаливания ситуации пишут "секретный экспорт вырос на 31% за первое полугодие". И тут же признаются: ведь к этому секретному экспорту, оказывается, относится не только военная техника, внимание: газ, пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечное масло, изотопы. Хопа. Ребята, так вы же, если дурачите нас, то отделите, пожалуйста, мирную совершенно продукцию от военной, и потом хоть квалифицированно вешайте лапшу на уши.
Это не единственное слабое место в новости, продолжил Баранец: "Внимание. Ловлю на лаже".
Авторы утверждают, что секретный экспорт России, по таможенным декларациям, за шесть месяцев этого года, внимание, вырос до 27 миллиардов долларов. Слюнявим палец и спрашиваем Баранца: Виктор Николаевич, а какой средний за последние годы годовой доход России от экспорта вооружений и боевой техники? Баранец отвечает, ну, почти что с высокоточной… как высокоточная бомба: он колебался между 13 и 15 миллиардами долларов. Хопа. А здесь 27 за полгода.
"Ребята, извините, даже у Америки такого успеха нет", - сыронизировал эксперт. "Рынок работает, - добавил он. - Да, я не могу утверждать, что его нет. Что Россия туда и запчасти, а может, и полноценную боевую продукцию поставляет. Этот факт я не отрицаю. Но вот зачем именно сейчас это засвечено, я удивляюсь".

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