"Внезапно потеряла сознание": На Украине после прививки от коронавируса умерла военнослужащая

В Одесской области после прививки от коронавируса умерла военнослужащая. Инцидент произошёл во вторник 24 марта. "Внезапно потеряла сознание", - описывает произошедшее командование Медсил ВСУ.

Украинская военнослужащая умерла после прививки от коронавируса в Одесской области. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе командования Медсил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сообщается, что инцидент произошёл за пределами воинской части, во внеслужебное время. Вначале военнослужащая внезапно потеряла сознание, а затем скончалась во время реанимационных мероприятий. Отмечается, что женщина служила в ВСУ по контракту и в ближайшее время должна была отправиться в Донбасс, в район боевых действий.

Поэтому 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19,

- гласит сообщение командования Медсил ВСУ в Facebook.

Напомним, что на Украине для вакцинации используют Оксфордскую вакцину AstraZeneca, которая была произведена в Индии. Первая партия из 500 тысяч доз прибыла в страну в конце прошлого месяца. Тем временем в ряде стран Европы приостановили использование этой вакцины из-за подозрений, что она вызывает тромбоз.