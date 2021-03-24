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"Внезапно потеряла сознание": На Украине после прививки от коронавируса умерла военнослужащая
24 марта 2021, 01:50 • 40 • Политика
В Одесской области после прививки от коронавируса умерла военнослужащая. Инцидент произошёл во вторник 24 марта. "Внезапно потеряла сознание", - описывает произошедшее командование Медсил ВСУ.
Украинская военнослужащая умерла после прививки от коронавируса в Одесской области. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе командования Медсил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Сообщается, что инцидент произошёл за пределами воинской части, во внеслужебное время. Вначале военнослужащая внезапно потеряла сознание, а затем скончалась во время реанимационных мероприятий. Отмечается, что женщина служила в ВСУ по контракту и в ближайшее время должна была отправиться в Донбасс, в район боевых действий.
- гласит сообщение командования Медсил ВСУ в Facebook.
Напомним, что на Украине для вакцинации используют Оксфордскую вакцину AstraZeneca, которая была произведена в Индии. Первая партия из 500 тысяч доз прибыла в страну в конце прошлого месяца. Тем временем в ряде стран Европы приостановили использование этой вакцины из-за подозрений, что она вызывает тромбоз.
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