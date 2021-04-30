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"Внеевпроейские" вакцины надо признать" Италия призывает ЕС подумать о свободе передвижений

30 апреля 2021, 19:35  •  78 • Политика
Заместитель министра здравоохранения Италии высказался по поводу вакцин, которые используются за пределами Евросоюза.
Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери высказал свое мнение по поводу вакцин, которые используются за пределами Евросоюза.
Он заявил, что в отношении вакцин от коронавируса, которые используют за пределами ЕС, властям европейских стран нужно принять единое решение. И признать эти вакцины, в то числе, чтобы люди могли свободно передвигаться по миру.
Пьерпаоло Силери считает, что "было бы разумно" признавать вакцинацию препаратами от коронавируса, сертифицированными в других странах.
В этом вопросе помимо "Спутника" необходимо иметь в виду и другие вакцины, например, которые использует Китай.
Силери сказал, что Италия может признать сертификаты с "неевропейскими" вакцинами в соответствии с планами. Но он желает, что планы с другими странами были однородны.
"Поэтому я надеюсь на общую линию для всех государств, чтобы сгладить возможные различия", - подытожил Силери.
Вакцина "Спутник V" против коронавируса, созданная русскими учеными одобрена в 63 странах. Эффективность вакцины по результатам изучения данных уже привившегося населения составила 97, 6 %. Привилось уже 3,8 миллиона жителей России.

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