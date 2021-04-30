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"Вместо всеобъемлющей амнистии": Киев раскрыл карты в отношении Донбасса. Подписан закон

30 апреля 2021, 14:05  •  294 • Политика
Киев уже без намёков раскрыл карты в отношении Донбасса. Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков уже подписал закон… "вместо пункта о всеобъемлющей амнистии".
В Раде подписан закон "о заочном осуждении". Согласно документу, заочный порядок осуждения может быть применён только к лицам, находящимся на территории ДНР, ЛНР и России, которая на Украине признана "страной-агрессором", и/или которые объявлены в международный розыск.
Известно, что Разумков подписал документ сегодня и передал на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Как отметили в Telegram-канале "Зрада чи Перемога", очевидно, что Киев делает любые движения, которые противоречат духу Минских соглашений. Принятый Радой закон не стал исключением.
"Это вот вместо пункта "Минска" о всеобъемлющей амнистии для ЛДНР", - отметил автор канала.

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