Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Без "нефтянки" ни-ни: Белорусский дипломат назвал бессмысленной работу...
«По глупости оформил на себя чужую машину»: мать осуждённого за разбой шесть лет...
Шарий на тв режет правду-матку))
Эрдогана едва не оставили без рукопожатия: Глава МИД Турции не сразу заметил про...
Главная / В мире

"Вместо тысячи слов": Снимок с "тайными знаками" Путина Эрдогану на переговорах стал вирусным в Сети

06 марта 2020, 19:35  •  104 • В мире
По Сети широко разошлась фотография с "тайными знаками" президента России Владимира Путина, сделанными турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Первым внимание на венок, лежащий на столе между политическими лидерами, обратил специальный корреспондент "КП" Дмитрий Стешин. Ещё один "знак" усмотрели и в скульптурной группе. "Фото из серии "Вместо тысячи слов", - иронично прокомментировала журналистка Юлия Витязева.
В интернете стала вирусной фотография с "тайными знаками" президента России Владимира Путина, поданными турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану на переговорах о сирийском Идлибе. На снимке на столе между президентами лежат цветы. Правда, композиция почему-то выполнена в форме венка. Первым внимание на это обратил специальный корреспондент "КП" Дмитрий Стешин.
"Путин принял Эрдогана под часами "Переход через Балканы" Лансере. Небольшая бронзовая скульптура запечатлела подвиг русских солдат, разгромивших турок в Болгарии в 1877-1878 годах. При этом на султана смотрела императрица Екатерина Великая, которая отвоевала у Османской империи Крым", - отметили ещё один "знак" в Telegram-канале.
"Фото из серии "Вместо тысячи слов", - иронично прокомментировала журналистка Юлия Витязева на своей странице в Twitter.
Фото: Twitter/@Vityzeva.
Напомним, что основной темой встречи было обострение ситуации в сирийском Идлибе. Переговоры Путина и Эрдогана в Кремле начались в 14:06 мск. Перед ними Президент РФ заявил о необходимости "проговорить" со своим турецким коллегой сложившуюся ситуацию, чтобы ничего подобного не повторялось и российско-турецкие отношения, которыми стороны дорожат, не разрушались. Эрдоган выразил уверенность, что итоги переговоров облегчат создавшуюся в сирийском Идлибе ситуацию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
06 марта 2020, 02:35
"Это очень нас смущает": Украина нашла странности в крушении боинга
06 марта 2020, 06:35
"Что ж ты, фраер, сдал назад": Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана
06 марта 2020, 00:35
Без "нефтянки" ни-ни: Белорусский дипломат назвал бессмысленной работу над интеграцией с Россией
06 марта 2020, 08:35
"Все вопли остались в Анкаре": Журналист указал на слабую позицию Эрдогана на переговорах
06 марта 2020, 08:35
"Атаковали с применением РСЗО": Путин рассказал об участившихся нападениях на Хмеймим
06 марта 2020, 00:35
Агрессия из Арктики: Зачем Россия наращивает оборону на Севере
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 марта 2020, 02:35
Отказали во всех качествах: Немецкий "допинг-разоблачитель" рвётся в Россию...
06 марта 2020, 02:35
"Это очень нас смущает": Украина нашла странности в крушении боинга
06 марта 2020, 06:35
"Что ж ты, фраер, сдал назад": Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Эр...
06 марта 2020, 02:35
План по Идлибу: Лавров озвучил главные договорённости Путина и Эрдогана
06 марта 2020, 06:35
Уникальный МиГ-23-98 способен поставить на место ВВС Турции. Инструмент, о котором за...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2020, 17:39
"Осквернил память предков": На Украине возненавидели Зеленского за День Победы
04 марта 2020, 20:35
"Россия вышла на поле боя": В турецкой армии - стресс, в СМИ - истерия
01 марта 2020, 14:24
"Важнее, что ответил Путин": Эрдоган предложил России "убраться из Сирии", но умолчал о главном
29 февраля 2020, 22:09
"Только попробуйте поднять хоть один самолёт в воздух": Кедми объяснил, как России урезонить Турцию
05 марта 2020, 09:35
Интервенцию турок в Сирию отравит русская "Гадюка": Китай предсказал Анкаре тяжёлую схватку
02 марта 2020, 14:35
Сирия, 2 марта: успех сопутствует войскам Асада в Идлибе
03 марта 2020, 15:35
"Список собственных кладбищ": Мирошник раскрыл ужасающие преступления экс-командира "Айдара"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.