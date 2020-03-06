"Вместо тысячи слов": Снимок с "тайными знаками" Путина Эрдогану на переговорах стал вирусным в Сети

В интернете стала вирусной фотография с "тайными знаками" президента России Владимира Путина, поданными турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану на переговорах о сирийском Идлибе. На снимке на столе между президентами лежат цветы. Правда, композиция почему-то выполнена в форме венка. Первым внимание на это обратил специальный корреспондент "КП" Дмитрий Стешин.

"Путин принял Эрдогана под часами "Переход через Балканы" Лансере. Небольшая бронзовая скульптура запечатлела подвиг русских солдат, разгромивших турок в Болгарии в 1877-1878 годах. При этом на султана смотрела императрица Екатерина Великая, которая отвоевала у Османской империи Крым", - отметили ещё один "знак" в Telegram-канале.

"Фото из серии "Вместо тысячи слов", - иронично прокомментировала журналистка Юлия Витязева на своей странице в Twitter.

Фото: Twitter/@Vityzeva.

Напомним, что основной темой встречи было обострение ситуации в сирийском Идлибе. Переговоры Путина и Эрдогана в Кремле начались в 14:06 мск. Перед ними Президент РФ заявил о необходимости "проговорить" со своим турецким коллегой сложившуюся ситуацию, чтобы ничего подобного не повторялось и российско-турецкие отношения, которыми стороны дорожат, не разрушались. Эрдоган выразил уверенность, что итоги переговоров облегчат создавшуюся в сирийском Идлибе ситуацию.