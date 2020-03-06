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"Вместо тысячи слов": Снимок с "тайными знаками" Путина Эрдогану на переговорах стал вирусным в Сети
06 марта 2020, 19:35 • 104 • В мире
По Сети широко разошлась фотография с "тайными знаками" президента России Владимира Путина, сделанными турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Первым внимание на венок, лежащий на столе между политическими лидерами, обратил специальный корреспондент "КП" Дмитрий Стешин. Ещё один "знак" усмотрели и в скульптурной группе. "Фото из серии "Вместо тысячи слов", - иронично прокомментировала журналистка Юлия Витязева.
В интернете стала вирусной фотография с "тайными знаками" президента России Владимира Путина, поданными турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану на переговорах о сирийском Идлибе. На снимке на столе между президентами лежат цветы. Правда, композиция почему-то выполнена в форме венка. Первым внимание на это обратил специальный корреспондент "КП" Дмитрий Стешин.
"Путин принял Эрдогана под часами "Переход через Балканы" Лансере. Небольшая бронзовая скульптура запечатлела подвиг русских солдат, разгромивших турок в Болгарии в 1877-1878 годах. При этом на султана смотрела императрица Екатерина Великая, которая отвоевала у Османской империи Крым", - отметили ещё один "знак" в Telegram-канале.
"Фото из серии "Вместо тысячи слов", - иронично прокомментировала журналистка Юлия Витязева на своей странице в Twitter.
Фото: Twitter/@Vityzeva.
Напомним, что основной темой встречи было обострение ситуации в сирийском Идлибе. Переговоры Путина и Эрдогана в Кремле начались в 14:06 мск. Перед ними Президент РФ заявил о необходимости "проговорить" со своим турецким коллегой сложившуюся ситуацию, чтобы ничего подобного не повторялось и российско-турецкие отношения, которыми стороны дорожат, не разрушались. Эрдоган выразил уверенность, что итоги переговоров облегчат создавшуюся в сирийском Идлибе ситуацию.
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