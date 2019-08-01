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"Вместо мундира СС – костюмчик от Бриони": Политолог в программе у Скабеевой развеял миф о новом курсе украинской власти

01 августа 2019, 00:54  •  95 • Политика
Политолог Николай Стариков в программе у Ольги Скабеевой развеял миф о том, что новая украинская власть держится нового же политического курса. "Поменялась ширма – вместо мундира СС костюмчик от Бриони", - считает эксперт.
Сказанное им в программе "60 минут", которую ведут Ольга Скабеева и Евгений Попов, политолог продублировал в своем твиттере. Он выложил отрывок своего спича, в котором рассуждает о том, что Зеленский лишь на словах был оппонентом Петра Порошенко – на самом деле его просто выбрали на роль "веселого президента", дабы создать видимость благополучного, похожего на европейского, лидера.
"В чём суть происходящих на Украине процессов? Всё осталось по-прежнему, поменялась только ширма. Зе вырядился в костюмчик от Бриони вместо полевого мундира СС", - жестко высказался Стариков.
В ходе эфира он также отмечал, что в полном соответствии с поговоркой "Революция съедает своих детей" те, кто лично осуществлял переворот на Украине, оттесняются от власти разными методами. При этом закулисные руководители свержения прежней власти остаются у невидимого руля, уверен политолог.

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