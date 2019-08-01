"Вместо мундира СС – костюмчик от Бриони": Политолог в программе у Скабеевой развеял миф о новом курсе украинской власти

Сказанное им в программе "60 минут", которую ведут Ольга Скабеева и Евгений Попов, политолог продублировал в своем твиттере. Он выложил отрывок своего спича, в котором рассуждает о том, что Зеленский лишь на словах был оппонентом Петра Порошенко – на самом деле его просто выбрали на роль "веселого президента", дабы создать видимость благополучного, похожего на европейского, лидера.

"В чём суть происходящих на Украине процессов? Всё осталось по-прежнему, поменялась только ширма. Зе вырядился в костюмчик от Бриони вместо полевого мундира СС", - жестко высказался Стариков.