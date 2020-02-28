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"Вместо Босфора можем сделать ещё два пролива": Русские сделали туркам предупреждение

28 февраля 2020, 20:09  •  326 • В мире
Пользователи Сети активно комментируют обострение ситуации в сирийском Идлибе. После информации о том, что военные эксперты Турции помогают боевикам бить по российским самолётам, в Рунете не сдержались. Русские сделали туркам предупреждение, напомнив слова главы МИД СССР Андрея Громыко: "Вместо Босфора можем сделать ещё два пролива".
В Сети вызвало шквал эмоций сообщение об обострении ситуации в Идлибе. Там погибли 33 турецких военных. После этого руководство Турции сделало ряд громких заявлений. На сторону страны уже встали США.
"Надеюсь они помнят слова министра МИД СССР Андрея Громыко: "Вместо Босфора можем сделать ещё два пролива, только вот Стамбула, к сожалению, не будет", - прокомментировала в Twitter пользователь @alla_blabla.
"Забыли они, к сожалению, слова великих людей", - заметил @PVrHQPFB9zpgHYg
"Эрдоган идёт ва-банк, но до тех границ, которые ему обозначат. Идёт торг", - высказал своё мнение пользователь @ZTL2L4RcPaoyqvD.
"Какие грозные. Воевать с Сирией и Россией собрались?" - написала @La_Estafa.
"Придётся и Босфор присоединять к России, опыт есть, зелёные человечки наготове", - иронично прокомментировал @galyagolubkova.
Напомним, при атаке в сирийском Идлибе погибли 33 турецких военных. Власти страны рассматривают произошедшее как "нападение на альянс" и уже обратились за помощью к НАТО. Идут консультации руководства Турции с блоком.
Позже телеканал "Россия 24" сообщил, что турецкие военные при пособничестве боевиков активно противостоят сирийской и российской авиации в Идлибе. Эксклюзивную информацию из Сирии передал военный корреспондент Евгений Поддубный, он же сообщил, что самолёты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков, но против них на земле активно работают - и не только террористы и так называемая умеренная оппозиция, но и турецкие инструкторы. По нашим самолётам бьют ПЗРК.

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