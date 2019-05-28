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"Вместе они будут добивать Порошенко": Жириновский назвал причину возвращения украинского гражданства Саакашвили

28 мая 2019, 20:24  •  68 • Политика
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину уже 29 мая. По его словам, мстить Порошенко он не намерен.
В разговоре с Царьградом лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что новому руководству Украины необходимы враги Порошенко. Именно поэтому новоиспечённый президент Незалежной вернул украинское гражданство бывшему лидеру Грузии Михаилу Саакашвили, который также в своё время возглавлял Одесскую область.
"Ещё до выборов президента Украины я говорил, что Владимир Зеленский сменит Петра Порошенко. Его патрон Игорь Коломойский успешно использует молодость Зеленского и усталость граждан от Порошенко", - напомнил Жириновский.
Он подчеркнул, что теперь Зеленский будет марионеткой Коломойского. Доказательством служит тот факт, что администрацию шоумена возглавил человек олигарха Андрей Богдан.
Жириновский также обратил внимание на то, что важную роль в новой схеме играет глава МВД Арсен Аваков, который, судя по всему, единственный сохраняет министерский портфель.
"Теперь им необходим ещё один враг Порошенко - Михаил Саакашвили, которому Зеленский вернул гражданство. Вместе они будут добивать Порошенко и его людей, чтобы начать новую политику", - резюмировал Жириновский.
В свою очередь, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уже завтра планирует быть на Украине. Комментируя жест Зеленского о возвращении ему украинского паспорта, Саакашвили заверил, что не собирается мстить Порошенко, но хочет справедливости.

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