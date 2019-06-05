"Вместе мы - большая семья Русского мира": В Ялте пройдёт пленарное заседание V Международного Ливадийского форума

Участие в работе заседания примут глава Республики Крым Сергей Аксёнов, председатель республиканского Государственного совета Владимир Константинов, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, известный меценат, основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев, а также представители федеральных органов власти, ряда международных организаций, гости из-за рубежа.

В общей сложности в работе пленарного заседания примет участие несколько сотен человек, среди них - гости из 56 стран мира.

В солнечной Ялте 4 июня начал работу V Международный Ливадийский форум. Проходит он в рамках Международного фестиваля "Великое русское слово".

Основное внимание участники форума намерены уделить Русскому миру и проблемам соотечественников, оказавшихся за пределами России. Кроме этого, на форуме будут рассмотрены вопросы повышения роли русского языка в развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Во вторник на самых разных площадках Ялты проходили секционные заседания. Есть и новые форматы. Как сообщили в пресс-службе Совета Федерации, среди них - "Международный театральный проект: играем Пушкина по‑русски", "Литературная гостиная на набережной", а также различные мастер-классы.

Вечером в киноконцертном зале "Юбилейный" прошло торжественное открытие фестиваля "Великое русское слово". В гостеприимном Крыму он проходит уже в 13-й раз.

"Все вместе мы - большая семья Русского мира. Русский язык - это неразрывная нить, которая связывает всех нас", - сказала Валентина Матвиенко, приветствуя гостей мероприятия.

По итогам работы Форума его участники примут соответствующую резолюцию. Помимо этого, будет обсуждаться возможность принятия Ливадийского воззвания миру.

Анонсируя это международное мероприятие, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв сказал: