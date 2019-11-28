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"Вместе кормятся из газового корыта": Зеленского заподозрили в сговоре с Порошенко
28 ноября 2019, 17:24 • 54 • Политика
Лидер движения русских украинцев "Парус" политолог Юрий Кот прокомментировал выступление украинской партии "Европейская солидарность", связанной с экс-президентом Украины Петром Порошенко, против поставок российского газа на Украину. По его словам, это может говорить о том, что новый президент страны Владимир Зеленский вступил в сговор со старым.
Ранее в "Европейской солидарности" потребовали от властей страны избежать возобновления прямых закупок газа из России. По мнению сторонников Порошенко, это является "угрозой национальной безопасности" Украины.
Когда Порошенко и его партия делают подобные заявления по газу, сразу "всплывает два поплавка", отметил Кот. Первый из них - схема "Роттердам+", которой Пётр Порошенко "грабит украинский народ", покупая дорогой газ с накрутками у европейских партнёров.
"Партия Порошенко — это наёмные боевики, которые прекрасно понимают, с какого корыта они кормятся. В этом корыте газ приносит немало прибыли", — пояснил политолог.
Если Зеленский не решит вопрос с газом в пользу украинского народа, встанет вопрос о его чистоплотности, отметил Кот. "Возможно, Зеленский в таком случае вместе с Порошенко решил кормиться из газового корыта", — пояснил политик в разговоре с ФАН.
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