"Вмешательство во вмешательство"? Россия сделала важное предложение США

Россия выступила с важным предложением в адрес США. Однако русские предупредили, в Вашингтоне не допустят "вмешательства во вмешательство".

По данным РИА Новости, со ссылкой на МИД России, наша страна предложила Штатам обменяться гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга. Также Вашингтону предлагается восстановить профильные каналы диалога по предотвращению хакерских атак, в том числе на высоком уровне.

В МИД уточнили, что суть предложения сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий. В целом же, речь идет о включении восстановления профильных диалоговых форматов и каналов связи, в том числе на высоком уровне. Одним из примечательных пунктов такой инициативы является обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга.

Инициативу России оценили и поддержали граждане страны, однако русские в целом не верят в то, что США согласятся на такое предложение.

"Вы что?! Вмешиваться в дела других стран, это священное право США, Manifest Destiny) Запрещая это, вы грубо вмешиваетесь в дела США", - с иронией пишет Azdrubael Vect

"Не согласятся. Они и так знают, что Россия не вмешивается, а себя ограничивать они не собираются", - считает Денис Чистов