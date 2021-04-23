Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Вам на танках или "Искандерами"?": Русские не стали церемон...
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
"А что он ждёт?": Посол США отказался покинуть Россию. На опасность та...
Как США подставили Украину в деле MH17: "Обман идёт колоссальный"
Главная / Политика

"Вмешательство во вмешательство"? Россия сделала важное предложение США

23 апреля 2021, 06:55  •  213 • Политика
Россия выступила с важным предложением в адрес США. Однако русские предупредили, в Вашингтоне не допустят "вмешательства во вмешательство".
По данным РИА Новости, со ссылкой на МИД России, наша страна предложила Штатам обменяться гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга. Также Вашингтону предлагается восстановить профильные каналы диалога по предотвращению хакерских атак, в том числе на высоком уровне.
В МИД уточнили, что суть предложения сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий. В целом же, речь идет о включении восстановления профильных диалоговых форматов и каналов связи, в том числе на высоком уровне. Одним из примечательных пунктов такой инициативы является обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга.
Инициативу России оценили и поддержали граждане страны, однако русские в целом не верят в то, что США согласятся на такое предложение.
"Вы что?! Вмешиваться в дела других стран, это священное право США, Manifest Destiny) Запрещая это, вы грубо вмешиваетесь в дела США", - с иронией пишет Azdrubael Vect
"Не согласятся. Они и так знают, что Россия не вмешивается, а себя ограничивать они не собираются", - считает Денис Чистов

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



213
Источник
Похожие новости
23 апреля 2021, 03:15
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в своё посольство
23 апреля 2021, 01:25
Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Словакия получила предупреждение
23 апреля 2021, 03:15
"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт "вызов" шмыгающего Зеленского
23 апреля 2021, 03:15
Путин "перебил" Макрона на климатическом саммите, а извиняться пришлось Блинкену
23 апреля 2021, 01:25
"Так просто воду они не получат": Киев предупредил Россию о "дорогой цене" за Крым
23 апреля 2021, 01:25
Лукашенко направился в Минск после четырёхчасовых переговоров с Путиным
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 апреля 2021, 03:15
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в своё по...
23 апреля 2021, 01:25
Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Словаки...
23 апреля 2021, 03:15
"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт "...
23 апреля 2021, 03:15
Путин "перебил" Макрона на климатическом саммите, а извиняться пришлось Бли...
23 апреля 2021, 01:25
"Так просто воду они не получат": Киев предупредил Россию о "дорогой ц...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 апреля 2021, 02:30
"На эту чушь мы уже отвечали": Захарова задала поддержавшему Чехию Боррелю неудобный вопрос
16 апреля 2021, 23:40
Назван срок, когда США окончательно "набросятся" на Россию: "Лакомый кусок"
18 апреля 2021, 21:30
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
22 апреля 2021, 05:15
Действия Зеленского насторожили экспертов: "Аларм, паника и завтра война"
21 апреля 2021, 01:45
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
21 апреля 2021, 03:35
"Нынешние санкции покажутся лёгкой прогулкой": Латвия прочертила для России "красную линию"
21 апреля 2021, 08:10
"Это будет не протест": Дважды "кинутые" украинцы сметут всё и вся – эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.