"Вмешательства" нет, но как же "рука Кремля?": Сенат США готовит почву для новых выборов

Специальный комитет по разведке верхней палаты американского конгресса не оставлял надежды поймать "за руку" Кремль, пытаясь доказать, что выборы 2016 года в США прошли под "российским влиянием". Для этого даже проведено собственное расследование. Однако никаких свидетельств того, что результаты каких-либо выборов, в том числе и президентских, в чём уже несколько лет подряд на всех углах обвиняют Россию, были "изменены из-за рубежа", найти так и не удалось.

Этот факт пришлось членам комитета признать в недавно опубликованном отчёте: ни результаты голосования не изменялись, ни машинами для голосования никто не манипулировал. Но вмешательство всё равно было. И этот тезис старательно обосновывается в указанном документе.

"Начиная с по меньшей мере 2014 года и вплоть до по меньшей мере 2017 года российские власти развернули активную деятельность против инфраструктуры выборов США на местном уровне и уровне штатов", - утверждается в докладе.

Какими же мотивами в таком случае руководствовался Кремль, "запустивший руку" в американские демократические выборы, но ничего в них не изменивший? Оказывается, считают конгрессмены, "Россия изучала уязвимые места в системах голосования", чтобы когда-нибудь ими воспользоваться.

Кроме того, Москва могла поставить себе цель "дискредитировать и подорвать доверие" к президентским выборам в США в 2016 году.

Попутно комиссия обратила внимание на "уязвимость" избирательной инфраструктуры от кибератак, на устаревшее электронное оборудование и прочие проблемы, которые существуют до сих пор. И всё это может быть использовано "для атак со стороны заинтересованных противников".

От "русских хакеров" спасёт бумага?

Вопрос безбумажных машин для голосования поднимается не в первый раз. И вот снова об этом заговорили в комитете сената США по разведке. Властям штатов рекомендуется защитить результаты выборов бумажными копиями.

В частности, ввести систему двухуровневой идентификации для доступа к базам данных штатов, обновить программное обеспечение в системах регистрации избирателей, установить специальные сенсоры по контролю над системами, создать резервные копии баз избирателей, в том числе бумажные, и ряд других мер. И все эти рекомендации сопровождаются лозунгом: "Не дать России подорвать доверие к американским выборам".

"Учитывая намерения России подорвать доверие к избирательному процессу, штатам следует принять срочные меры по замене устаревших и уязвимых систем голосования", - говорится в документе.

Обвинения ради "демонизации" России

Все выдвигаемые обвинения о вмешательстве в выборы в США и, к слову, в Европе - об этом начинали кричать все СМИ накануне любых европейских выборов - постоянно отвергались российскими властями. О причинах, которые заставляют Запад постоянно твердить об одном и том же, рассказал не так давно российский президент.

"Обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы являются верхом абсурда. Широко известно, чем всё закончилось - ничем, провалом", - сказал глава государства в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Говоря о попытках обвинить Россию во "вмешательстве" в выборы в Европе, а также о желании демонизировать нашу страну в глазах европейцев, Путин объяснил, какую цель преследуют инициаторы подобной шумихи.

Глава государства напомнил, что до сих пор действуют санкции, которые введены под предлогом таких обвинений, выдвинутых против России в США. И шумиха вокруг "русского вмешательства" в выборы в Евросоюз - этого же порядка.

"Главная цель авторов таких слухов осталась прежней: продолжение демонизации России в глазах граждан европейского сообщества. Хочу заявить предельно чётко: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран ЕС, ни других государств мира", - подчеркнул Путин.

Доказательств вмешательства нет, но…

Тем не менее разговоры о "российском вмешательстве", "русских хакерах" и "руке Кремля" будут продолжаться и дальше, несмотря на то что знаменитое расследование Мюллера стоимостью в 20 миллионов долларов, окончилось фактически пшиком и отставкой самого спецпрокурора.

По главному вопросу "сговора Трампа с Россией", так волновавшему оппонентов американского президента, которые очень хотели использовать это обвинение для запуска процедуры импичмента, тоже ничего существенного Мюллеру накопать не удалось.

Правда, что-то он якобы "приберёг про запас", и эти данные могут "позволить привлечь Трампа к ответственности" после того, как истекут его полномочия. Что это за факты, Мюллер говорить отказался. Однако на "постоянном вмешательстве Москвы в выборы" экс-спецпрокурор всё равно продолжает настаивать, не приводя при этом никаких вменяемых доказательств.

Вот и глава ФБР Кристофер Рэй рассказывал о том, что российские власти якобы "продолжают вмешиваться в избирательные процессы" на территории Соединённых Штатов Америки.

Он считает, что Вашингтон якобы в недостаточной мере сдерживает Москву, которая может вмешиваться в электоральные процессы путём "иностранного влияния". На ситуацию не повлияли и американские санкции, поэтому директор ФБР допускает возможность попыток вмешательства в будущем.

"Ждите вмешательство совсем скоро"

Пережив промежуточные выборы в конгресс, которые предварялись постоянными криками о том, что "Москва вот-вот вмешается", США готовятся к выборам президента США в 2020 году. Шансы одержать ещё одну победу у Трампа довольно высокие, его продолжают поддерживать многие американцы. Но избирателя надо "держать в тонусе" и продолжать рассказывать ему "страшилки".

К примеру, американский еженедельник Newsweek вышел с обложкой, на которой красуется президент России Владимир Путин. Центральным материалом стала статья Адама Пиоре, которая называется “Россия использует стратегию времён холодной войны, чтобы подорвать веру американцев в выборы-2020. Сработает ли это?”.

Августовская обложка Newsweek



‘можем ли мы помешать ему взломать наши выборы..... и подорвать нашу демократию?’



Вряд-ли pic.twitter.com/mUC7ux9gIA — Потапов Евгений (@ea_potapoff) July 24, 2019

Как пишет Пиоре, сейчас американская сторона подготовилась к борьбе с "русскими троллями". К работе подключили администрации соцсетей Twitter и Facebook, а в регионах организованы курсы по борьбе с "дезинформацией". Не спит и Кибернетическое командование США.

Однако журналист считает все инициативы недостаточными, указывая на то, что в организации выборов задействованы тысячи людей и компаний. А многие штаты по-прежнему хотят действовать независимо от федерального центра. В 11 из них до сих пор используются безбумажные машины для голосования.

"Меня беспокоит то, что мы думаем только о предотвращении повторения 2016 года", - заявил бывший директор по политике в области кибербезопасности в Совете нацбезопасности США Роб Кнэйк.