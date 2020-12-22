Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбас...
"Горькая правда" о Крыме: Личный разговор в кремлёвских коридорах услы...
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё&...
Главная / Политика

"Влияние стремится к нулю": Медведев оценил "прощальные" санкции Вашингтона

22 декабря 2020, 15:30  •  74 • Политика
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил новые санкции США против России, назвав их "волной прощальной активности". По мнению политика, влияние Вашингтона стремится к нулю, как на нашу страну, так и на Китай, против которого американцы также активно ведут санкционную политику.
Администрацию Белого дома накрыла волна прощальной активности, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал новые санкции США против 103 компаний из России и Китая, связанных с вооружёнными силами.
По мнению Медведева, американцы в преддверии смены администрации президента стараются ввести санкции против как можно большего числа компаний РФ и КНР. Именно поэтому, полагает зампредседателя Совбеза России, "под раздачу" попали даже органы исполнительной власти, что "само по себе групо".
"Это злоупотребление понятием "национальная безопасность" в угоду той части американского политистеблишмента, который зарабатывает очки на раздувании в США русофобии и синофобии. Их влияние на изменение политики России и Китая известно. Оно стремится к нулю", - написал Медведев на своей странице в "ВКонтакте".
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
22 декабря 2020, 01:45
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый удар - по Вашингтону..."
22 декабря 2020, 06:20
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя в телеэфире
22 декабря 2020, 03:35
"Пошлём сигнал Путину, что не сдали регион": Макфол проговорился, "доктрина Байдена" раскрыта
22 декабря 2020, 06:20
Экстремизм и захват власти. За Тихановскую в Белоруссии взялись всерьёз
22 декабря 2020, 10:00
"Знакомый почерк, не правда ли?": С Навальным сыграли злую шутку. Версия Коца
22 декабря 2020, 01:45
"Может преодолеть даже самую сложную ПРО": В США назвали самое непобедимое оружие России
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 декабря 2020, 01:45
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый удар - ...
22 декабря 2020, 06:20
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя в тел...
22 декабря 2020, 03:35
"Пошлём сигнал Путину, что не сдали регион": Макфол проговорился, "док...
22 декабря 2020, 03:35
"Вы там в сосну ударились?" Просьба отказаться от сала вызвала бунт на Укра...
22 декабря 2020, 06:20
Экстремизм и захват власти. За Тихановскую в Белоруссии взялись всерьёз
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2020, 20:45
Порошенко и Зеленский угодили в ловушку. Украине грозит самораспад и уничтожение
19 декабря 2020, 04:05
"Тысячи смертей за неделю": Русская, уехавшая в Германию, показала настоящий локдаун
18 декабря 2020, 07:00
Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу
20 декабря 2020, 20:25
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
20 декабря 2020, 19:30
Навальный собирал материалы о работе Путина в Германии и попался: Сосновский пообещал "бомбу"
21 декабря 2020, 05:35
"Горькая правда" о Крыме: Личный разговор в кремлёвских коридорах услышали на Украине
19 декабря 2020, 23:20
Лавров ответил почти плачущему украинскому министру
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.