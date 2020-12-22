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"Влияние стремится к нулю": Медведев оценил "прощальные" санкции Вашингтона
22 декабря 2020, 15:30 • 74 • Политика
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил новые санкции США против России, назвав их "волной прощальной активности". По мнению политика, влияние Вашингтона стремится к нулю, как на нашу страну, так и на Китай, против которого американцы также активно ведут санкционную политику.
Администрацию Белого дома накрыла волна прощальной активности, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал новые санкции США против 103 компаний из России и Китая, связанных с вооружёнными силами.
По мнению Медведева, американцы в преддверии смены администрации президента стараются ввести санкции против как можно большего числа компаний РФ и КНР. Именно поэтому, полагает зампредседателя Совбеза России, "под раздачу" попали даже органы исполнительной власти, что "само по себе групо".
"Это злоупотребление понятием "национальная безопасность" в угоду той части американского политистеблишмента, который зарабатывает очки на раздувании в США русофобии и синофобии. Их влияние на изменение политики России и Китая известно. Оно стремится к нулю", - написал Медведев на своей странице в "ВКонтакте".
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