Администрацию Белого дома накрыла волна прощальной активности, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал новые санкции США против 103 компаний из России и Китая, связанных с вооружёнными силами.

По мнению Медведева, американцы в преддверии смены администрации президента стараются ввести санкции против как можно большего числа компаний РФ и КНР. Именно поэтому, полагает зампредседателя Совбеза России, "под раздачу" попали даже органы исполнительной власти, что "само по себе групо".

"Это злоупотребление понятием "национальная безопасность" в угоду той части американского политистеблишмента, который зарабатывает очки на раздувании в США русофобии и синофобии. Их влияние на изменение политики России и Китая известно. Оно стремится к нулю", - написал Медведев на своей странице в "ВКонтакте".