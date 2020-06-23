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"Влезть во внутренние дела США, пока есть возможность": Россия может использовать чёрный бунт

23 июня 2020, 03:00  •  93 • Политика
Президент Владимир Путин высказался о бунте в США. Его слова сразу же растащили на цитаты мировые СМИ. То, что произошло в Америке, он назвал проявлением глубинных внутренних кризисов и отметил, что на самом деле мы наблюдаем это давно, "с момента прихода к власти действующего президента". Иностранные медиа уже меньше стали оправдывать преступления митингующих Black lives matter и чаще стали использовать фразу "Putin says". Почему в Америке внутренние проблемы снова связывают с Россией, и как нам стоило бы ответить на эти обвинения, в эфире Царьграда анализировал политолог Сергей Михеев.
В Америке есть проблемы нерешаемые, например, ситуация, которая сейчас находится в центре внимания. Рабство, рабовладение, на которых США были основаны и развивались, – что здесь можно изменить? Изменить ничего нельзя. Достаточно долго американцы шли к отмене законов, которые дискриминировали людей по расовому признаку, и только в 1968 году был отменён последний такой закон.
В принципе, они сделали немало для того, чтобы попытаться задобрить чёрное сообщество с тех пор. Но на самом деле историческую основу Соединённых Штатов поменять невозможно. Это ещё вопрос исторической правды. В жизни обывателя справедливости всегда не хватает, он всегда недоволен: у него нет того, нет этого, а у кого-то это есть. Но вот в исторической реальности справедливость, мне кажется, существует, это какая-то высшая справедливость, и очень часто она довольно очевидна.
Ельцин-центр в Екатеринбурге призван "пудрить" нам мозг про то, какая неправильная у нас история. Фото: Supertrooper / Shutterstock.com
Например, те же американцы призывают нашу общественность, оппозицию внутри России, к тому, чтобы пересмотреть или переписать историю нашей страны. Они очень много сделали для того, чтобы убедить нас, что у России неправильная история. По этому поводу в Екатеринбурге даже целый мавзолей построили имени Ельцина, где за государственные деньги всем пудрят мозг и рассказывают про то, какая неправильная была история.
А вот оказывается, что у американцев и самих такая проблема вылезла. И здесь изменить совершенно ничего невозможно. Америка основана на рабовладении и работорговле, причём происходило это не в какие-то там времена феодализма – это происходило по историческим меркам совсем недавно. В таком случае какое право Америка имеет кому-то указывать, как жить, и говорить о демократических традициях?
Но каким-то образом развивать эту тему крайне опасно, и мы видим, что это может вылиться в саморазрушение. Поэтому ищутся всевозможные отговорки. В том числе списывают то на Советский Союз, то на Россию. Хотя на самом деле, не было бы России – не было бы и Соединённых Штатов Америки, потому что известно, что именно Россия, причём дореволюционная, первой признала независимость США, и это очень серьёзно помогло американцам в становлении государственности. Но быть благодарными – это не в американской традиции.

Пора перестать скромничать и ответить Америке

Если говорить о высказывании президента Путина, я считаю, что он правильно сделал, что высказался по этому поводу, но вообще-то надо было пойти дальше. Эта наша скромность непонятная, а иногда подозрительная, с точки зрения внешнеполитической активности, ничего хорошего нам не несёт. Нас обвиняют в том, что мы вмешивались в американские выборы. Нас обвиняют в том, что мы угрожаем США. Нас обвиняют в каком-то давлении и вообще во всех грехах. И на основании этого вводят против нас санкции. Всё, что мы делаем, это убеждаем, что "нет, это неправда", то есть каким-то образом пытаемся оправдаться. А зачем это нужно? Я считаю, что надо более активно здесь действовать, в том числе в отношении США.
Вмешиваемся мы или нет во внутренние процессы США – они уже назначили нас виноватыми. Фото: PPI / Globallookpress
Американцы сами всячески продвигали информационную открытость всех стран, они влезают с её помощью во внутренние дела огромного количества государств, включая Россию. А почему, собственно, мы не можем этого делать? Нам говорят: нет, не надо, потому что прилетят очень большие неприятности от Штатов. А что, они ещё не прилетели? Они прилетели уже давно. И в действительности делаем мы что-то или не делаем – американцы назначили нас наряду с китайцами виноватыми во всех своих проблемах. Хиллари Клинтон проиграла – это Россия виновата. Бунт в Америке – Россия виновата. Американский газ не хотят покупать в Европе – это тоже Россия виновата. Нате вам санкции за одно, за другое, за пятое, за десятое.
Какой смысл тогда в этой скромности? Надо более открыто и достаточно громко высказываться по поводу того, что происходит в Америке. Более того, я считаю, что имеет смысл вести политическую игру с теми или иными силами внутри Америки, пользуясь их внутриполитическим кризисом.

Пока есть возможность, надо пользоваться

Советский Союз и Россия долгое время не могли вести достаточно открытую и эффективную игру внутри США, потому что американская элита была довольно консолидирована. А сейчас мы видим довольно редкий в истории момент, когда американская элита конфликтует, она расколота, и мы видим достаточно глубокий политический кризис в Америке. Этим надо пользоваться.
Причём пользоваться можно по разным каналам: можно устанавливать контакты с прямо противоположными группами протестующих, прямо противоположными группами интересантов. А не сидеть и скромничать: мол, мы вне игры, мы ни во что не вмешиваемся. Вмешиваемся мы или нет – они уже назначили нас виноватыми и уже применяют санкции и всё новые и новые пакеты санкций в отношении нас обсуждают.
Поэтому я считаю, что надо более откровенно высказываться, оказывать политическую и информационную поддержку тем или иным группам влияния – как американцы действуют. Они очень часто, работая с оппозицией в тех или иных странах, вытягивают её на то, что оппозиция находит центр легитимности за рубежом. Оппозиция для того, чтобы быть сильнее в разговоре с властью, находит себе некую опору за рубежом в виде американской поддержки.
Можно это делать и на исключительно информационно-политической основе. Например, вычленить для себя некие группы влияния или группы интересов в Америке, с которыми можно поддерживать контакт. Можно приглашать их в Россию, устраивать здесь какие-то конференции и мероприятия международного характера, которые они там не могут устроить.
Кого именно поддерживать – это вопрос ситуативный. Простейшая вещь, которая напрашивается: Россия сейчас принимает поправки в Конституцию, в которых закрепляет консервативные ценности. Совершенно очевидно, что в Америке есть довольно большая группа населения, которая считает, что консервативные ценности находятся под ударом. Она противостоит каким-нибудь левакам-анархистам. Давайте поддержим этих людей. Или наоборот: давайте поддержим леваков, пусть у нас КПРФ устанавливает связи с ними, приглашает их сюда. А другие организации – с другими американскими игроками.
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Заниматься этим не обязательно государству. Этим заниматься могут политические партии, некоммерческие организации, отдельные люди и так далее. А у нас всё сводится к тому, что мы знакомим зарубежного читателя с переводами Пушкина. Я обожаю Пушкина, он был абсолютный гений. Но этого, мягко говоря, мало в современном мире для того, чтобы работать во внешнеполитическом контуре. Надо влезать во внутреннюю политику США, пока есть такая возможность.

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