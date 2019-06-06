"Власти Украины "кидали" Россию": Экс-министр напомнил, кто расплатиться за "тупик" между Москвой и Киевом

В эфире телеканала NewsOne бывший министр прокомментировал "керченскую провокацию", устроенную Киевом в ноябре прошлого года. Червоненко назвал приказ нарушить российскую границу, отданный украинским морякам, "преступным". При этом, отменил он, в настоящее время киевские власти ничего не делают ради того, чтобы действительно освободить задержанных военных. Для этого надо было бы начать нормальный диалог с Москвой и даже прямо предложить "перевернуть" страницу в российско-украинских отношениях.

"Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией", — сказал Червоненко.

По словам экс-министра, для того, чтобы внутриукраинский конфликт, который продолжается на востоке страны, киевским властям также надо не "загонять ситуацию в тупик", а идти на диалог с Россией. Ведь цена тупику, в который сейчас загнана ситуация – беда миллионов жителей Донбасса, резюмировал Евгений Червоненко.