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"Власти Украины "кидали" Россию": Экс-министр напомнил, кто расплатиться за "тупик" между Москвой и Киевом

06 июня 2019, 05:54  •  50 • В мире
На российско-украинские отношения значительно повлиял тот факт, что Киев нередко "кидал" и обманывал Москву, признал бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.
В эфире телеканала NewsOne бывший министр прокомментировал "керченскую провокацию", устроенную Киевом в ноябре прошлого года. Червоненко назвал приказ нарушить российскую границу, отданный украинским морякам, "преступным". При этом, отменил он, в настоящее время киевские власти ничего не делают ради того, чтобы действительно освободить задержанных военных. Для этого надо было бы начать нормальный диалог с Москвой и даже прямо предложить "перевернуть" страницу в российско-украинских отношениях.
"Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией", — сказал Червоненко.
По словам экс-министра, для того, чтобы внутриукраинский конфликт, который продолжается на востоке страны, киевским властям также надо не "загонять ситуацию в тупик", а идти на диалог с Россией. Ведь цена тупику, в который сейчас загнана ситуация – беда миллионов жителей Донбасса, резюмировал Евгений Червоненко.

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