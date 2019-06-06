|
"Власти Украины "кидали" Россию": Экс-министр напомнил, кто расплатиться за "тупик" между Москвой и Киевом
06 июня 2019, 05:54 • 50 • В мире
На российско-украинские отношения значительно повлиял тот факт, что Киев нередко "кидал" и обманывал Москву, признал бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.
В эфире телеканала NewsOne бывший министр прокомментировал "керченскую провокацию", устроенную Киевом в ноябре прошлого года. Червоненко назвал приказ нарушить российскую границу, отданный украинским морякам, "преступным". При этом, отменил он, в настоящее время киевские власти ничего не делают ради того, чтобы действительно освободить задержанных военных. Для этого надо было бы начать нормальный диалог с Москвой и даже прямо предложить "перевернуть" страницу в российско-украинских отношениях.
"Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией", — сказал Червоненко.
По словам экс-министра, для того, чтобы внутриукраинский конфликт, который продолжается на востоке страны, киевским властям также надо не "загонять ситуацию в тупик", а идти на диалог с Россией. Ведь цена тупику, в который сейчас загнана ситуация – беда миллионов жителей Донбасса, резюмировал Евгений Червоненко.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 мая 2019, 06:54
|
03 июня 2019, 09:24
|
02 июня 2019, 07:39
|
03 июня 2019, 22:39
|
04 июня 2019, 11:24
|
02 июня 2019, 01:09
|
02 июня 2019, 20:39