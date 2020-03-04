"Власти скрывают эпидемию коронавируса в Москве"? Блогеры раскрыли нагнетающих истерию в Сети

В России пытаются нагнетать панику провокаторы. Своей целью они выбрали родителей детей. По родительским чатам детских садов и школ активно распространяют новости о "эпидемии коронавируса", которую якобы "скрывают власти". Интересно, что фейковую информацию с удовольствием распространяют украинские СМИ.

"Они должны спекулировать на любой проблеме, если она хоть каким-то образом касается России. Поскольку ничего путного по состоянию заболевших украинцев сказать никто не может, то гораздо проще перевести разговор в плоскость России. Притом, естественно, никаких доказательств нет. Все это на уровне: "власти скрывают". Нам стала известна обжигающая правда. И у нас находится много странных людей, которые не понимают принципов психологической информационной войны и начинают это таскать в блогосферу", - объяснил политолог Армен Гаспарян телеканалу ТВЦ.

Он посоветовал "сохранять голову", тщательно проверять источники информации и проверять данные.

О нагнетании истерии рассказала в своём Telegram-канале и журналистка Юлия Витязева. Она вычислила, что к этому приложил руку и украинский журналист.

"Страшные истории про эпидемию коронавируса в Москве распространяет в том числе и проживающий в Киеве журналист "Нового времени". Что примечательно, украинская медицина его не беспокоит. Видимо, рассчитывает в случае чего успеть вернуться на малую родину, в Москву", - иронично прокомментировала Витязева.