"Власти подло скрывают": Гаспарян отправил либеральный ″шлягер″ на гастроли в США

Политолог и публицист Армен Гаспарян, иронично комментируя возмущение американских политиков встречами президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, отправил на гастроли в США либеральный ″шлягер″ под названием "Власти подло скрывают".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что информация со встреч президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа якобы скрывается от американских чиновников. И мол, даже сам Трамп лично отобрал записи, сделанные переводчиком во время беседы главы Белого дома тет-а-тет с российским лидером еще в 2017 году в Гамбурге.

Американские чиновники даже возмутились тем, что данные последних пяти встреч Путина и Трампа не полностью рассекречены. О чем говорили лидеры за закрытыми дверями? Доподлинно, мол, неизвестно.

Сам Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что ему скрывать нечего и у него с Путиным ″были такие же беседы, какие были бы у любого президента США". Он также напомнил, что у него встречи наедине были не только с российским коллегой, но и с другими. Однако наибольший резонанс вызывает почему-то именно саммит с президентом России.

"Когда дело касается Путина, они говорят: "О чем они разговаривали?" - указывает Трамп, отметив, что говорили они с российским лидером о ″хороших вещах″.

Ситуацией с сокрытием подробностей встреч Путина и Трампа заинтересовались в комитете Палаты представителей США по иностранным делам. Как указал у себя на странице в Twitter политолог и публицист Армен Гаспарян, организация ″проведет слушания по встречам Трампа и Путина″.

"Встречаются, а стране ничего не говорят. Комитет намерен узнать всю правду", - указывает политолог.

Продолжая свой ироничный комментарий, Гаспарян отправил либеральный ″шлягер″ под названием "Власти подло скрывают" на гастроли в США.

″Главный шлягер российских либералов "Власти подло скрывают" начал успешный гастрольный тур по США″, - резюмирует публицист.