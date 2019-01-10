|
"Власти обрекают украинцев на замерзание": Депутат Рады - о тарифах на отопление
10 января 2019, 02:54 • 47 • В мире
Тарифы на тепла на Украине минувшей осенью по требованию МВФ уже были подняты тарифы на газ на 23.5%. А следом за этим повысится и стоимость отопления - на 24%. "Власти обрекают украинцев на замерзание", - считает депутат Верховной рады Вадим Рабинович
Тарифы на услуги ЖКХ на Украине и без того "запредельные". Особенно это касается оплаты за подачу тепла в дома жителей страны. Чтобы хоть как-то платить за отопление, украинцам приходится "потуже затягивать пояса". Однако власть пришла к выводу, что и это еще не предел, считает депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.
По словам нардепа, стоимость отопление подскочить в феврале еще на 24%. Связано это с повышением тарифов на газ на 23,5%, случившееся минувшей осенью.
"Все это – результат деятельности власти, которая окончательно продалась МВФ. В итоге пострадают все украинцы, но в особенности самый неимущий класс – пенсионеры. Этим повышением власть их просто убивает. При этом повышение тарифов никак не поможет вывести страну из той финансовой пропасти, куда ее загнали за последние 5 лет", - написал Рабинович на своей странице в Facebook.
Как сообщил в своем Меморандуме 9 января МВФ, уже в мае текущего года жителей Украины ждет очередной сюрприз - повышение стоимости. А уже с 2020 года цен за газ "станет полностью соответствовать рыночной".
Напомним, повышение тарифов на газ для населения было своего рода "камнем преткновения" при обсуждении вопроса о выдаче Украине очередного транша МВФ. С 1 ноября 2018 года тысяча кубометров газа стала стоить 8,5 тысячи гривен.
Подпишитесь на нас
47
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнеров
Новости СМИ
|
05 января 2019, 04:12
|
05 января 2019, 13:39
|
03 января 2019, 04:54
|
06 января 2019, 00:54
|
07 января 2019, 03:24
|
05 января 2019, 10:24
|
04 января 2019, 18:09