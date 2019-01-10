"Власти обрекают украинцев на замерзание": Депутат Рады - о тарифах на отопление

Тарифы на тепла на Украине минувшей осенью по требованию МВФ уже были подняты тарифы на газ на 23.5%. А следом за этим повысится и стоимость отопления - на 24%. "Власти обрекают украинцев на замерзание", - считает депутат Верховной рады Вадим Рабинович

Тарифы на услуги ЖКХ на Украине и без того "запредельные". Особенно это касается оплаты за подачу тепла в дома жителей страны. Чтобы хоть как-то платить за отопление, украинцам приходится "потуже затягивать пояса". Однако власть пришла к выводу, что и это еще не предел, считает депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.

По словам нардепа, стоимость отопление подскочить в феврале еще на 24%. Связано это с повышением тарифов на газ на 23,5%, случившееся минувшей осенью.

"Все это – результат деятельности власт и, которая окончательно продалась МВФ. В итоге пострадают все украинцы, но в особенности самый неимущий класс – пенсионеры. Этим повышением власть их просто убивает. При этом повышение тарифов никак не поможет вывести страну из той финансовой пропасти, куда ее загнали за последние 5 лет", - написал Рабинович на своей странице в Facebook.

Как сообщил в своем Меморандуме 9 января МВФ, уже в мае текущего года жителей Украины ждет очередной сюрприз - повышение стоимости. А уже с 2020 года цен за газ "станет полностью соответствовать рыночной".