Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эрдоган поздоровался с караулом в Киеве словами «Слава Украине!»
Отвлекающий пинок
«Будем давить, чтобы выплаты были больше»: Украина потребует увеличения компенса...
«Молодым везде у нас дорога»: размышления о трудовом пути современной молодёжи
Главная / Политика

"Власть сдаёт Украину": Савченко заявила о "болоте" в руководстве страны

03 февраля 2020, 15:09  •  155 • Политика
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила о том, что "на имидже Владимира Зеленского" к власти в стране пришло "болото". Она отметила, что президент Украины "идёт не совсем тем путём", а "власть сдаёт Украину под внешнее влияние и управление".
Президент Украины Владимир Зеленский подвергся критике экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко. В эфире телеканала ZIK она указала на то, что действующий украинский лидер идёт не обещанным во время предвыборной кампании путём.
"Я понимаю, что он идёт не совсем тем путём, который сначала обещал", - заметила Савченко, добавив, что данные им обещания были очень хороши, но их выполнение "очень хромает". И украинский народ начинает не верить.
Рассуждая о тех, кто пришёл во власть "на имидже Владимира Зеленского", экс-депутат назвала их "болотом". По её словам, партия "Слуга народа" набрала тех людей, которые не могут ни думать, ни говорить и вообще мало что умеют.
"Я понимаю, что власть идёт не туда, - уверенно заявила Савченко. - Я понимаю, что власть сдаёт Украину под внешнее влияние и управление".
Её слова прозвучали достаточно откровенно, особенно если учесть, что всего несколько дней назад во время встречи с госсекретарём США Майком Помпео Зеленский выразил надежду, что "США будут более активно вовлечены в процесс мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма".
Напомним, на Украине не признают итогов проведённого в Крыму референдума, во время которого большинство жителей полуострова (98%) поддержали решение вернуться в состав Российской Федерации. В Киеве, США и ЕС считают, что Крым "аннексирован" и "оккупирован" Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



155
Источник
Похожие новости
02 февраля 2020, 22:54
В Госдуме предложили начать дискуссию об упоминании Бога в Конституции
03 февраля 2020, 15:09
"Власть сдаёт Украину": Савченко заявила о "болоте" в руководстве страны
03 февраля 2020, 15:09
Главу Керчи отправили в отставку после скандала с ветеранами
03 февраля 2020, 08:39
Британия готовит план по шантажу ЕС ради получения более выгодных условий сделки - The Daily Telegraph
03 февраля 2020, 02:09
"Народу пора перестать стесняться того, что он русский": Митрополит Лонгин о поправках в Конституцию
03 февраля 2020, 05:24
Поправляйтесь скорее: Конституцию «перечитают» ближе к весне
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 февраля 2020, 01:24
"Медведев за 12 лет ни разу этого не сделал": Смирнов об извинениях Мишустина за просчёты подчинённых
02 февраля 2020, 06:39
Нефть и отмена санкций в обмен на сотрудничество с НАТО? О чём говорили Лукашенко и глава Госдепа США
28 января 2020, 16:09
Донбассу готовят «особый статус»
29 января 2020, 01:54
Сванидзе возразил Зеленскому, обвинившему СССР в начале Второй мировой войны
30 января 2020, 10:24
В Гааге готовят суд по МН17: о раскладе на данный момент
31 января 2020, 05:54
"Надо выметать": Керченские чиновницы уволились после слов Путина о чиновниках-хамах
30 января 2020, 20:09
«Не опять, а снова»: Зеленский публично опозорился (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.