Президент Украины Владимир Зеленский подвергся критике экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко. В эфире телеканала ZIK она указала на то, что действующий украинский лидер идёт не обещанным во время предвыборной кампании путём.

"Я понимаю, что он идёт не совсем тем путём, который сначала обещал", - заметила Савченко, добавив, что данные им обещания были очень хороши, но их выполнение "очень хромает". И украинский народ начинает не верить.

Рассуждая о тех, кто пришёл во власть "на имидже Владимира Зеленского", экс-депутат назвала их "болотом". По её словам, партия "Слуга народа" набрала тех людей, которые не могут ни думать, ни говорить и вообще мало что умеют.

"Я понимаю, что власть идёт не туда, - уверенно заявила Савченко. - Я понимаю, что власть сдаёт Украину под внешнее влияние и управление".

Её слова прозвучали достаточно откровенно, особенно если учесть, что всего несколько дней назад во время встречи с госсекретарём США Майком Помпео Зеленский выразил надежду, что "США будут более активно вовлечены в процесс мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма".

Напомним, на Украине не признают итогов проведённого в Крыму референдума, во время которого большинство жителей полуострова (98%) поддержали решение вернуться в состав Российской Федерации. В Киеве, США и ЕС считают, что Крым "аннексирован" и "оккупирован" Россией.