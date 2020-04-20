"Власть... между двух огней": О "скрытых сигналах" и самоизоляции рассказал журналист кремлёвского пула

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов поделился своим видением ситуации о карантинных мерах в России. Он попытался спрогнозировать вероятное продление мер самоизоляции.

"Главный вопрос на повестке - что будет с маем? Продлят 30 апреля карантин? Продлят, но ослабят? Разрешат работать некоторым категориям? Из дома можно будет выходить?" - так вопросы, на которые предстоит найти ответы, обозначил Смирнов.

Если отталкиваться от позиции вирусологов или, например, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, то ждать окончания режима самоизоляции в скором времени не приходится.

"С точки зрения санврача в принципе безопаснее сидеть всем по домам и никогда не выходить", - напоминает Смирнов.

В то же время "власть же находится между двух огней".

"С одной стороны, нельзя снять ограничения слишком рано, чтобы не спровоцировать новый всплеск. С другой, экономика страны с каждым днём тонет все глубже, деньги у народа тают, а раздражение копится".

В такой ситуации можно было положиться на некие скрытые сигналы, однако и их немного.

"Официальных сигналов было от силы пара - и оба отрицательные: перенос празднования Дня Победы и обещание компенсировать зарплату за май. Плюс постоянные повторы из разных инстанций про то, что "мы выйдем на плато только в мае", - напомнил журналист. - В общем, обнадёжить вас нечем: если не будет принято политического решения, действующие меры будут продлены как минимум до середины мая".