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"Власть... между двух огней": О "скрытых сигналах" и самоизоляции рассказал журналист кремлёвского пула
20 апреля 2020, 17:10 • 81 • Политика
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов рассказал о "скрытых сигналах", которые могли бы стать подсказкой для нас о сроках режима самоизоляции. Пока, говорит Смирнов, порадовать нечем. "Власть... между двух огней", - так описывает происходящее эксперт.
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов поделился своим видением ситуации о карантинных мерах в России. Он попытался спрогнозировать вероятное продление мер самоизоляции.
"Главный вопрос на повестке - что будет с маем? Продлят 30 апреля карантин? Продлят, но ослабят? Разрешат работать некоторым категориям? Из дома можно будет выходить?" - так вопросы, на которые предстоит найти ответы, обозначил Смирнов.
Если отталкиваться от позиции вирусологов или, например, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, то ждать окончания режима самоизоляции в скором времени не приходится.
"С точки зрения санврача в принципе безопаснее сидеть всем по домам и никогда не выходить", - напоминает Смирнов.
В то же время "власть же находится между двух огней".
"С одной стороны, нельзя снять ограничения слишком рано, чтобы не спровоцировать новый всплеск. С другой, экономика страны с каждым днём тонет все глубже, деньги у народа тают, а раздражение копится".
В такой ситуации можно было положиться на некие скрытые сигналы, однако и их немного.
"Официальных сигналов было от силы пара - и оба отрицательные: перенос празднования Дня Победы и обещание компенсировать зарплату за май. Плюс постоянные повторы из разных инстанций про то, что "мы выйдем на плато только в мае", - напомнил журналист. - В общем, обнадёжить вас нечем: если не будет принято политического решения, действующие меры будут продлены как минимум до середины мая".
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