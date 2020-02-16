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"Владимирский централ": Захарова и Поклонская оценили "украинский центризм" партии Зеленского

16 февраля 2020, 21:39  •  19 • Политика
Партия президента Украины Владимира Зеленского объявила "украинский центризм" своей идеологией. "Владимирский централ", - прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Депутат Госдумы Наталья Поклонская так же оценила намерения украинских политиков.
Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" объявлен украинский центризм, заявил председатель политсилы Александр Корниенко. Сообщение с юмором прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Владимирский централ", - написала она по этому поводу на своей странице в социальной сети Facebook.
Также на данную тему высказалась экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она напомнила, что построить "украинский центризм" обещают те же люди, что живут на улице маршала Жукова и назначают встречи у памятника "живодёра Бандеры".
Поклонская добавила, что для строительства "украинского центризма" Киеву необходимо для начала провести реальный, а не фейковый развод войск в Донбассе и разрешить гражданам разговаривать на своих родных языках - русском и венгерском. Также желательно посадить в тюрьму экс-президента Украины Петра Порошенко.
Какой без этого центризм? На официальной бумаге с огромной гербовой печатью можно даже прописать: "Украина - это рай на Земле". А толку-то? Хотя... змей-искуситель уже давно заполз в Киев... Львов не просто ненавидит Донбасс, а закидывает минами. Как это называется? Центризм? Нет. Наверное, военный нацизм, - написала Поклонская в своём Telegram-канале.

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