"Владимирский централ": Захарова и Поклонская оценили "украинский центризм" партии Зеленского

Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" объявлен украинский центризм, заявил председатель политсилы Александр Корниенко. Сообщение с юмором прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Владимирский централ", - написала она по этому поводу на своей странице в социальной сети Facebook.

Также на данную тему высказалась экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она напомнила, что построить "украинский центризм" обещают те же люди, что живут на улице маршала Жукова и назначают встречи у памятника "живодёра Бандеры".

Поклонская добавила, что для строительства "украинского центризма" Киеву необходимо для начала провести реальный, а не фейковый развод войск в Донбассе и разрешить гражданам разговаривать на своих родных языках - русском и венгерском. Также желательно посадить в тюрьму экс-президента Украины Петра Порошенко.