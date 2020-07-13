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"Владимир Владимирович… э-э… ": В "оговорочке" Чернышенко увидели "рокировочку"
13 июля 2020, 17:00 • 153 • Политика
В "оговорочке" Дмитрия Чернышенко увидели "рокировочку". Говоря о сессии Мишустина в Иннополисе, замглавы правительства спутал премьер-министра РФ с президентом Владимиром Путиным. "Владимир Владимирович… э-э… Михаил Владимирович", - сказал он.
Telegram-канал "Вы слушали "Маяк" обратил внимание на небольшой казус во время совещания Президента РФ с членами Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проходило по видео-конференц-связи.
Автор ресурса указал на ошибку в словах заместителя главы правительства России Дмитрия Чернышенко. Последний, однако, тут же исправил самого себя. Telegram-канал поместил соответствующий видеофрагмент встречи.
Так зампредседателя кабмина перепутал Мишустина с Путиным, говоря о недавнем выступлении первого в наукограде под Казанью, посвящённом развитию IT-сферы в РФ.
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