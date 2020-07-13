"Владимир Владимирович… э-э… ": В "оговорочке" Чернышенко увидели "рокировочку"

Telegram-канал "Вы слушали "Маяк" обратил внимание на небольшой казус во время совещания Президента РФ с членами Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проходило по видео-конференц-связи.

Автор ресурса указал на ошибку в словах заместителя главы правительства России Дмитрия Чернышенко. Последний, однако, тут же исправил самого себя. Telegram-канал поместил соответствующий видеофрагмент встречи.

"Буквально недавно Владимир Владимирович… э-э… Михаил Владимирович провёл очень интересную сессию в Иннополисе…" - сказал Чернышенко.

Так зампредседателя кабмина перепутал Мишустина с Путиным, говоря о недавнем выступлении первого в наукограде под Казанью, посвящённом развитию IT-сферы в РФ.