"Владимир, видишь, я скоро ухожу": Климкин испугался встречи Зеленского с Меркель

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин испугался встречи нынешнего президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. По его словам, немецкий политик способна надавить на главу украинского государства. "Владимир, видишь, я скоро ухожу", - предположил он начало разговора Зеленского с Меркель.

По мнению Климкина, такая встреча несёт угрозу Украине. Климкин считает, что канцлер на фоне своего скорого ухода с поста предложит Зеленскому согласиться на невыгодные для Украины условия.

"Меркель будет говорить Зеленскому: "Владимир, видишь, я скоро ухожу", - сказал Климкин.

По мнению экс-главы МИД, Меркель может сказать Зеленскому о том, что он не может предугадать политику следующей администрации ФРГ, а поэтому должен согласиться на условия сегодняшней. Климкин считает, что цель канцлера - стабилизация ситуации вокруг Украины с целью обеспечения энергетической безопасности Европы.

По словам Климкина, перед встречей с Меркель Зеленскому стоит проконсультироваться с представителями США или Евросоюза.