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"Владимир, видишь, я скоро ухожу": Климкин испугался встречи Зеленского с Меркель

18 августа 2021, 09:45  •  87 • Политика
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин испугался встречи нынешнего президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. По его словам, немецкий политик способна надавить на главу украинского государства. "Владимир, видишь, я скоро ухожу", - предположил он начало разговора Зеленского с Меркель.
По мнению Климкина, такая встреча несёт угрозу Украине. Климкин считает, что канцлер на фоне своего скорого ухода с поста предложит Зеленскому согласиться на невыгодные для Украины условия.
"Меркель будет говорить Зеленскому: "Владимир, видишь, я скоро ухожу", - сказал Климкин.
По мнению экс-главы МИД, Меркель может сказать Зеленскому о том, что он не может предугадать политику следующей администрации ФРГ, а поэтому должен согласиться на условия сегодняшней. Климкин считает, что цель канцлера - стабилизация ситуации вокруг Украины с целью обеспечения энергетической безопасности Европы.
По словам Климкина, перед встречей с Меркель Зеленскому стоит проконсультироваться с представителями США или Евросоюза.

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