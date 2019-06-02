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"Владимир Путин впечатлил своей фундаментальностью": Президент Казахстана вспомнил первые встречи с лидером России
02 июня 2019, 23:54 • 31 • Политика
Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев вспомнил, как встретился с лидером России в первый раз. Владимир Путин впечатлил его своей фундаментальностью.
Соседнее государство Казахстан 30 лет возглавлял Нурсултан Назарбаев. В марте 2019 года он объявил о своей отставке. Исполняющим обязанности президента назначили бывшего спикера сената и экс-премьера Касым-Жомарта Токаева.
На днях он вспоминал, как встретился с лидером России в первый раз. В 1999 году в Киеве на инаугурации Леонида Кучмы Токаев увидел Владимира Путина, когда тот занимал должность премьер-министра.
По словам, казахского лидера они перекинулись парой слов. Но даже после нескольких минут общения Путин произвёл на Токаева впечатление "своей тихой фундаментальностью", сообщает телеканал "360".
Потом была встреча в Кремле. Владимир Путин уже занимал пост исполняющего обязанности президента России.
"Он был президентом, а я занимал другие должности, но как-то визуально мы всегда друг друга узнавали", - рассказал Токаев.
К президенту России он относится с уважением и надеется, что в будущем они смогут пообщаться уже официально.
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