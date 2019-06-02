"Владимир Путин впечатлил своей фундаментальностью": Президент Казахстана вспомнил первые встречи с лидером России

Соседнее государство Казахстан 30 лет возглавлял Нурсултан Назарбаев. В марте 2019 года он объявил о своей отставке. Исполняющим обязанности президента назначили бывшего спикера сената и экс-премьера Касым-Жомарта Токаева.

На днях он вспоминал, как встретился с лидером России в первый раз. В 1999 году в Киеве на инаугурации Леонида Кучмы Токаев увидел Владимира Путина, когда тот занимал должность премьер-министра.

По словам, казахского лидера они перекинулись парой слов. Но даже после нескольких минут общения Путин произвёл на Токаева впечатление "своей тихой фундаментальностью", сообщает телеканал "360".

Потом была встреча в Кремле. Владимир Путин уже занимал пост исполняющего обязанности президента России.

"Он был президентом, а я занимал другие должности, но как-то визуально мы всегда друг друга узнавали", - рассказал Токаев.

К президенту России он относится с уважением и надеется, что в будущем они смогут пообщаться уже официально.