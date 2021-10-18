"Владимир Путин: хозяин игры" возмутил главу МИД Украины: "У России нет права голоса"

Украину не интересует мнение России относительно её вступления в НАТО, заявил глава украинского МИД Кулеба. "У России нет права голоса", - добавил он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страну не интересует позиция России по поводу украинского членства в НАТО. Дерзкое заявление было опубликовано на странице министра в Twitter.

Поводом для заявления стал фильм "Владимир Путин: хозяин игры", который был показан французским телеканалом France 5. В одном из фрагментов фильма пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит о том, что вступление Украины в НАТО выходит за красные линии национальных интересов России и может вынудить её принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.

Нас не интересует мнение РФ относительно вступления Украины в НАТО. У России нет права голоса в дискуссии по поводу будущего членства Украины в альянсе,

- написал глава МИД Украины в Twitter.

Напомним, что Киев давно мечтает о членстве Украины в ЕС и НАТО. Однако обе организации лишь обещают принять Незалежную в свои ряды - когда-нибудь в будущем.