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"Владимир Путин: хозяин игры" возмутил главу МИД Украины: "У России нет права голоса"
18 октября 2021, 19:25 • 62 • Политика
Украину не интересует мнение России относительно её вступления в НАТО, заявил глава украинского МИД Кулеба. "У России нет права голоса", - добавил он.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страну не интересует позиция России по поводу украинского членства в НАТО. Дерзкое заявление было опубликовано на странице министра в Twitter.
Поводом для заявления стал фильм "Владимир Путин: хозяин игры", который был показан французским телеканалом France 5. В одном из фрагментов фильма пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит о том, что вступление Украины в НАТО выходит за красные линии национальных интересов России и может вынудить её принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.
- написал глава МИД Украины в Twitter.
Напомним, что Киев давно мечтает о членстве Украины в ЕС и НАТО. Однако обе организации лишь обещают принять Незалежную в свои ряды - когда-нибудь в будущем.
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