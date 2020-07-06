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"Владимир Путин - опасный человек": История одного провала разведки США на Fox News

06 июля 2020, 21:00  •  97 • В мире
Высокопоставленный член Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес считает, что президент России "опасен", а у разведсообщества есть из-за него "реальные проблемы".
Об этом конгрессмен заявил в прямом эфире американского телеканала Fox News, комментируя секретную встречу с лидерами Конгресса членов высшего руководства разведывательного комитета, проходившую в связи с появившейся информацией о том, что Россия якобы "причастна к гибели американских солдат в Афганистане", а некие "российские агенты" платили за это боевикам "Талибана" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) по тысяче долларов за каждого убитого американца.
Нуньес в прямом эфире Fox News, почти не раскрывая содержание докладов, прозвучавших на упомянутой встрече, безапелляционно заявил, что "ни для кого не секрет", что президент России Владимир Путин является "опасным человеком", который "обладает очень мощной разведывательной силой" и "настигает людей" по всему миру.
При этом конгрессмен отметил, что американские спецслужбы с 2016 года "невероятно политизированы" и проводят такие "грязные операции", как слежка за избирательным штабом Трампа и всей Республиканской партией в интересах Хиллари Клинтон. В связи с этим Нуньес считает, что информация о действиях "русских агентов" в Афганистане имеет "те же признаки", что и у "мистификации с импичментом" и "осведомителями", которые фактически "координировались с Демократической партией".
Если действительно существует подтверждённая угроза для американских войск в Афганистане, то эта информация должна быть распространена среди военного контингента. Однако прежде всего необходимо удостовериться в истинности изложенной информации.
"Я думаю, что у нас есть реальная проблема в разведывательных органах. Они должны разобраться сами с собой", - уверен Нуньес.
Напомним, в самом начале июля разведка США попыталась "притянуть за уши" Россию к своим неудачам в Афганистане. Рупором антироссийской "многоходовки" американских спецслужб выступила газета The New York Times, "раскрывшая" некую схему, которая была выстроена вокруг фигуры афганца Рахматуллы Азизи, некогда "скромного контрабандиста наркотиков", а затем ставшего подрядчиком в американских строительных проектах в Афганистане.
Утверждается, что Рахматтула Азизи якобы получал деньги от российской разведки и передавал их боевикам для того, чтобы они срывали планы США в Афганистане.
По данным издания, полгода назад американская разведка устроила масштабные рейды, в ходе которых арестовала родственников и партнёров афганца, но его самого спецслужбам США найти не удалось. В этой связи был сделан ещё один натянутый вывод о том, что Азизи скрывается в России.
Комментируя эту информацию, Дональд Трамп назвал её "фейковой". Тем не менее сенатор США Боб Менендес уже предложил ввести новые санкции против России на основе материалов The New York Times.

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