"Владимир, ничего личного". И снова храп": У Байдена нашли тяжкий недуг

Публицист, писатель, литературный критик Андрей Рудалёв сопоставил отношения США и России в целом с событиями последних дней и заявил, что американское общество, как и его президент, больно. У Джо Байдена был найден тяжкий недуг. "Владимир, ничего личного". И снова храп", - пишет Рудалёв, разбираясь в анамнезе.

Владимир Путин был абсолютно прав, когда пожелал своему американскому коллеге здоровья. Только вот пандемия коронавируса совершенно ни при чём. Мир охватывает другая пандемия - пандемия новой холодной войны, считает писатель. Духовные недуги и мировоззренческий застой США порождают зацикленность на самих себе и агрессию.

В данной ситуации хорошо видно нежелание Вашингтона понимать и слышать. Тут уж не до коронавируса, когда главный американский политик называет президента России "убийцей". В такой риторике действительно можно увидеть признаки системного нездоровья, подчёркивает Рудалёв. Политические заявления США в данном случае - некое эхо инореальности, в которой главенствуют напыщенность, исключительность, небожительность, скрывающие разные хвори.

Слова Байдена о президенте России критик называет оскорблением, хамством и "прецедентом перехода за грань". В один момент американский лидер с тяжким недугом ощущает себя принцем Гамлетом, а потом вдруг скатывается до марионеточного блогера, который, словно марионетка, верит вбросам об "отравлениях".

Последствиями подобного, отмечает Рудалёв, вполне может быть разрыв отношений между Россией и Соединёнными Штатами. А ведь именно эти две страны отвечают за глобальную безопасность!

"Или после слов об "убийце" Байден попросту скажет: "Ты же понимаешь, Владимир, бизнес и ничего личного. У нас тут так принято, иначе не поймут…" И снова храп…" - пишет публицист на портале RT.