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"Владимир Иванович" назван "ключевым фигурантом" в деле о крушении MH17: Написанному верить?

28 апреля 2020, 18:10  •  105 • Политика
Русской службе "Би-би-си", The Insider и Bellingcat, по их собственному заявлению, удалось идентифицировать одного из ключевых фигурантов дела о сбитом в Донбассе MH17. Будто бы "ключевым фигурантом" крушения был "Владимир Иванович". Доказательств нет - заявления есть. Так стоит ли верить написанному?
Русская служба "Би-би-си", The Insider и Bellingcat выпустили так называемое расследование, где говорится о "ключевых фигурантах дела о сбитом в Донбассе Boeing", пишет "Дождь". Дальше подобного громкого заявления дело не идёт. В материале настаивают, что тем самым ключевым фигурантом оказался "высокопоставленный сотрудник ФСБ", чьё имя, конечно же, не называется. В материалах так называемой Объединенной следственной группы (JIT) он проходит как "Владимир Иванович".
Авторы материала делают свои выводы. Они пишут, что "Владимир Иванович" - это Андрей Бурлака, замруководителя Погранслужбы ФСБ.
Так называемое расследование по форме напоминает всё, что мы читали и разоблачали ранее. Представлены некие переговоры представителей республик Донбасса, которые будто бы удалось перехватить Службе безопасности Украины. В этих переговорах "Владимир Иванович" упоминается вскользь, например в сцепке с министром обороны России Сергеем Шойгу и командующим Южным военным округом Андреем Сердюковым. Написанному, вероятно, можно было бы верить, если бы не одно "но". В качестве доказательств авторы материала приводят не прямые показания, а лишь некие записи и собственные сравнительные анализы.
Царьград пытается связаться с экспертами, чтобы разобраться, насколько правдивы или лживы могут быть тезисы авторов. Пока ни один из вбросов The Insider и Bellingcat себя не оправдал. Тем не менее новые попытки предпринимаются. В свежей "Владимир Иванович" будто бы отвечал за поставку "Бука", которым сбили самолёт. Хотя сам по себе "Бук" уже постепенно выпадает из всего расследования, о чём ранее уже писал Царьград.

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