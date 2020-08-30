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"Владимир и Дональд! Дайте нам свободу!": Немцы взбунтовались против Меркель

30 августа 2020, 21:25  •  35 • Политика
Протестующие против режима Меркель немцы не выдержали и взбунтовались, призвав на помощь лидеров России и США: "Владимир и Дональд! Дайте нам свободу!". Фотографиями демонстрантов с плакатами у Рейхстага поделился политолог Владимир Корнилов.
В столице Германии в субботу, 29 августа, состоялись многотысячные акции протеста. Жители страны возмутились ужесточением ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса. Они потребовали отменить карантин, а федеральное правительство - отправить в отставку.
Политолог Владимир Корнилов обратил внимание, что многие участники митинга несли российский флаг. При этом протестующие хором скандировали: "Путин! Путин! Путин!".
На одном из фото можно увидеть даже плакаты, на которых изображена российская и американская символика с надписью на английском "Владимир и Дональд! Дайте нам свободу!".

Фото: скриншот twitter.com/Kornilov1968/
Телеведущий Владимир Соловьёв тоже прокомментировал вчерашние события в Берлине: "Лукашенко ещё не предложил Меркель свои услуги в качестве переговорщика с протестующими в Берлине?" - в шутку спросил он в своём Twitter.
А "Голос Мордора" констатирует: "Пока "Эхо Москвы" убеждает, что внимание всего мира приковано к состоянию Алексея Навального, протестующие в Берлине скандируют: "Путин"".

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