"Владимир и Дональд! Дайте нам свободу!": Немцы взбунтовались против Меркель

В столице Германии в субботу, 29 августа, состоялись многотысячные акции протеста. Жители страны возмутились ужесточением ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса. Они потребовали отменить карантин, а федеральное правительство - отправить в отставку.

Политолог Владимир Корнилов обратил внимание, что многие участники митинга несли российский флаг. При этом протестующие хором скандировали: "Путин! Путин! Путин!".

На одном из фото можно увидеть даже плакаты, на которых изображена российская и американская символика с надписью на английском "Владимир и Дональд! Дайте нам свободу!".



Фото: скриншот twitter.com/Kornilov1968/ Фото: скриншот twitter.com/Kornilov1968/

Телеведущий Владимир Соловьёв тоже прокомментировал вчерашние события в Берлине: "Лукашенко ещё не предложил Меркель свои услуги в качестве переговорщика с протестующими в Берлине?" - в шутку спросил он в своём Twitter.

А "Голос Мордора" констатирует: "Пока "Эхо Москвы" убеждает, что внимание всего мира приковано к состоянию Алексея Навального, протестующие в Берлине скандируют: "Путин"".