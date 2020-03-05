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"Владельцы помидорных плантаций выдохнули": Путин и Эрдоган договорились, пишут турецкие СМИ
05 марта 2020, 22:35 • 71 • Политика
Путин и Эрдоган пришли к соглашению. Детали будут объявлены во время выхода к прессе, пишет турецкое издание Daily Sabah. "Владельцы помидорных плантаций выдохнули", - комментируют эксперты.
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению по разрешению ситуации в сирийском Идлибе. Об этом пишет турецкое Daily Sabah.
Речь идёт о переговорах российского и турецкого лидеров, которые проходят сегодня, 5 марта, в Москве. Путин и Эрдоган общаются наедине за закрытыми дверями уже несколько часов.
В прошлый период обострения отношений между Москвой и Анкарой в России ввели запрет на импорт помидоров из Турции. На фоне ситуации в Идлибе турецкие помидоры снова не смогли получить разрешения на ввоз.
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