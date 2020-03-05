"Владельцы помидорных плантаций выдохнули": Путин и Эрдоган договорились, пишут турецкие СМИ

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению по разрешению ситуации в сирийском Идлибе. Об этом пишет турецкое Daily Sabah.

Речь идёт о переговорах российского и турецкого лидеров, которые проходят сегодня, 5 марта, в Москве. Путин и Эрдоган общаются наедине за закрытыми дверями уже несколько часов.

"Путин и Эрдоган пришли к соглашению. Детали будут объявлены во время выхода к прессе", - пишет Daily Sabah. "Владельцы помидорных плантаций выдохнули", - комментирует публикацию турецкого издания военный аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин на своём Telegram-канале.

В прошлый период обострения отношений между Москвой и Анкарой в России ввели запрет на импорт помидоров из Турции. На фоне ситуации в Идлибе турецкие помидоры снова не смогли получить разрешения на ввоз.