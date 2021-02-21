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"Вкусная" аномалия в Саудовской Аравии: Тонны "тирамису" под ногами
21 февраля 2021, 08:20 • 145 • В мире
Жители и туристы на Ближнем Востоке стали свидетелями уникального природного явления. У них под ногами оказались тонны "тирамису". Есть такой "десерт" нельзя, но можно фотографировать и снимать на видео. "Вкусная" аномалия в Саудовской Аравии взорвала соцсети.
В середине февраля Саудовскую Аравию накрыл холодный циклон. Вместо привычной пустыни люди вдруг увидели снег, который совсем не характерен для этой местности.
В соцсетях тут же появились фотографии и видео, как снег припорошил шкуры отдыхающих перед рассветом верблюдов. Но через пару дней природа преподнесла ещё один сюрприз. Не успевшие растаять сугробы оказались покрыты слоем песка. В результате под ногами оказались тонны "терамису". Такая ассоциация пришла в голову большинству людей в соцсетях.
"Вкусная" аномалия в Саудовской Аравии - не такая уж и редкость, объяснили знающие люди. Оказывается, есть регион, где снег выпадает ежегодно. Речь про Табук. Туда в феврале устремляются туристы со всей страны, чтобы хоть одним глазком смотреть не на надоевшие пески, а на сугробы.
Сугробами, впрочем, в нашем привычном понимании там и не пахнет, но для жителей Ближнего Востока снег - это в принципе чудо.
"Какое чудесное зрелище. Будто кадры из Европы. Я не уверен, что это вообще в моей стране", - написал один из пользователей Twitter.
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