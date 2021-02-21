Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Медведчук решил отомстить Зеленскому за введенные санкции
Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского
Россия всё же «напала» на ВСУ откуда не ждали
Пофамильный список стрелков Майдана
Главная / В мире

"Вкусная" аномалия в Саудовской Аравии: Тонны "тирамису" под ногами

21 февраля 2021, 08:20  •  145 • В мире
Жители и туристы на Ближнем Востоке стали свидетелями уникального природного явления. У них под ногами оказались тонны "тирамису". Есть такой "десерт" нельзя, но можно фотографировать и снимать на видео. "Вкусная" аномалия в Саудовской Аравии взорвала соцсети.
В середине февраля Саудовскую Аравию накрыл холодный циклон. Вместо привычной пустыни люди вдруг увидели снег, который совсем не характерен для этой местности.
В соцсетях тут же появились фотографии и видео, как снег припорошил шкуры отдыхающих перед рассветом верблюдов. Но через пару дней природа преподнесла ещё один сюрприз. Не успевшие растаять сугробы оказались покрыты слоем песка. В результате под ногами оказались тонны "терамису". Такая ассоциация пришла в голову большинству людей в соцсетях.
Snow covered with sand. Tabuk, Saudi Arabia. pic.twitter.com/RT7vnzg3ho
— Hani (@HNI87) February 19, 2021
"Вкусная" аномалия в Саудовской Аравии - не такая уж и редкость, объяснили знающие люди. Оказывается, есть регион, где снег выпадает ежегодно. Речь про Табук. Туда в феврале устремляются туристы со всей страны, чтобы хоть одним глазком смотреть не на надоевшие пески, а на сугробы.
Сугробами, впрочем, в нашем привычном понимании там и не пахнет, но для жителей Ближнего Востока снег - это в принципе чудо.
"Какое чудесное зрелище. Будто кадры из Европы. Я не уверен, что это вообще в моей стране", - написал один из пользователей Twitter.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



145
Источник
Похожие новости
20 февраля 2021, 18:35
Сковородки вместо лопат, палатки в доме: Русские учат американцев выживать в "снегоармагеддон"
20 февраля 2021, 14:55
Миру предложили "налог на пуканье": Билл Гейтс накормит всех синтетикой
21 февраля 2021, 04:40
Болгары оценили "приступ патриотизма" с новыми уроками для старшеклассников: "Плакать хочется"
21 февраля 2021, 06:30
"Всё включено" + укольчик: Вакцинный туризм набирает обороты
20 февраля 2021, 23:10
Попались на шляпках: Две американки выдали себя за бабушек ради вакцины от COVID-19
21 февраля 2021, 02:50
Президент Литвы обеспокоен судьбами Беларуси, Молдовы и Грузии
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 февраля 2021, 01:00
Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился на эмо...
21 февраля 2021, 01:00
Оштрафованного за клевету Навального "признали" президентом: "Снизу по...
21 февраля 2021, 02:50
"Ни перспектив, ни будущего": Сатановский обозначил последнюю надежду Украи...
21 февраля 2021, 01:00
"Репрессии против СМИ, граждан, политиков...": Кремль предупредил Донбасс о...
21 февраля 2021, 04:40
"Зеленскому может показаться…": Украина начала игру на обострение – мнение ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 февраля 2021, 09:05
«Все разбегутся. От Украины останется бандеровский Киев с Галичиной»
17 февраля 2021, 17:15
Киев назвал виновных в расстрелах на Майдане
17 февраля 2021, 21:50
Это русский город? — история со смелым барменом получила логичное продолжение
17 февраля 2021, 09:00
Американцы решили, что за Украину должны погибать грузины и молдаване
20 февраля 2021, 03:55
Украина решила присвоить себе часть нефтепровода из России
17 февраля 2021, 11:45
В моче Владимира Зеленского блогер Анатолий Шарий обнаружил следы «марихуаны и метадона»
18 февраля 2021, 09:45
Украина жестко поглумилась над МВФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.