"ВКонтакте" расширила возможности десктопа и объявила блэкаут

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Соцсеть масштабно обновила VK Messenger для десктопа.

Социальная сеть "ВКонтакте" обновила десктопный мессенджер. В настольной версии приложения соцсети обновлена не только фоновая тема - она воплощена в темном варианте, - но здесь появились и возможности платформы сообщений, как и в веб-версии.

В десктопном приложении "ВКонтакте" сообщения можно редактировать, закреплять и удалять для всех.

В беседах пользователей также есть возможность сгенерировать ссылку для приглашения в чат.

Напомним, что VK Messenger для платформ macOS, Windows и Linux был официально представлен в прошлом году. В мессенджере пользователи популярной соцсети могут не только общаться, как обычно сообщениями, но также обмениваться фотографиями и документами, записывать аудиосообщения.

Для админов в ВК также появился ряд новшеств. Они с помощью приложения могут подключить неограниченное количество групп, а также настроить уведомления, чтобы моментально реагировать на вопросы клиентов. Для удобства администраторов пабликов ВК создала ранее VK Admin для мобильных операционок iOS и Android. При помощи этого приложения руководители сообществ могут как управлять пабликами, так и общаться с подписчиками через сообщения сообществ со смартфонов.