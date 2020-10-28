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"Включая журналистов, медиков и учителей": Боевики взяли в заложники свыше 2 тысяч человек в Идлибе
28 октября 2020, 08:55 • 117 • Политика
Боевики удерживают в заложниках свыше 2 тыс. человек в сирийском Идлибе. В российском ЦПВС отметили, что в руках террористов находятся журналисты, медики и учителя.
Об этом во вторник заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гринкевич. По его словам, речь идёт о группировке "Хайат Тахрир Аш-Шам" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).
Напомним, что сирийские правительственные силы пока что не в полной мере контролируют провинцию Идлиб, где расположена одна из зон деэскалации. На данной территории орудует множество террористических группировок, которые регулярно совершают нападения как на мирных жителей, так и на позиции сирийской армии.
Накануне самолёты ВКС России нанесли авиаудар по тренировочному лагерю протурецкой террористической группировки в Идлибе. В результате было ликвидировано порядка 100 боевиков, включая 13 полевых командиров. Ещё около 50 членов вооружённого бандформирования получили ранения.
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