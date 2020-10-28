"Включая журналистов, медиков и учителей": Боевики взяли в заложники свыше 2 тысяч человек в Идлибе

Об этом во вторник заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гринкевич. По его словам, речь идёт о группировке "Хайат Тахрир Аш-Шам" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).

Боевики насильственно удерживают в тюрьмах и других местах лишения свободы не менее 2116 человек, включая сотрудников средств массовой информации, медиков, учителей и представителей духовенства, - пояснил Гринкевич, выступая на брифинге.

Напомним, что сирийские правительственные силы пока что не в полной мере контролируют провинцию Идлиб, где расположена одна из зон деэскалации. На данной территории орудует множество террористических группировок, которые регулярно совершают нападения как на мирных жителей, так и на позиции сирийской армии.

Накануне самолёты ВКС России нанесли авиаудар по тренировочному лагерю протурецкой террористической группировки в Идлибе. В результате было ликвидировано порядка 100 боевиков, включая 13 полевых командиров. Ещё около 50 членов вооружённого бандформирования получили ранения.