Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Ук...
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотит...
"Русский тощий" за 10 секунд уложил опытного бойца. В элите ВС США зар...
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Ти...
Главная / Политика

"Включая журналистов, медиков и учителей": Боевики взяли в заложники свыше 2 тысяч человек в Идлибе

28 октября 2020, 08:55  •  117 • Политика
Боевики удерживают в заложниках свыше 2 тыс. человек в сирийском Идлибе. В российском ЦПВС отметили, что в руках террористов находятся журналисты, медики и учителя.
Об этом во вторник заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гринкевич. По его словам, речь идёт о группировке "Хайат Тахрир Аш-Шам" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).
Боевики насильственно удерживают в тюрьмах и других местах лишения свободы не менее 2116 человек, включая сотрудников средств массовой информации, медиков, учителей и представителей духовенства, - пояснил Гринкевич, выступая на брифинге.
Напомним, что сирийские правительственные силы пока что не в полной мере контролируют провинцию Идлиб, где расположена одна из зон деэскалации. На данной территории орудует множество террористических группировок, которые регулярно совершают нападения как на мирных жителей, так и на позиции сирийской армии.
Накануне самолёты ВКС России нанесли авиаудар по тренировочному лагерю протурецкой террористической группировки в Идлибе. В результате было ликвидировано порядка 100 боевиков, включая 13 полевых командиров. Ещё около 50 членов вооружённого бандформирования получили ранения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



117
Источник
Похожие новости
28 октября 2020, 01:35
Лавров пригрозил Западу за хамство: "Без ответа не останется"
28 октября 2020, 01:35
Небензя процитировал Булгакова на заседании Совбеза ООН
28 октября 2020, 01:35
Зачем в России ввели обязательный масочный режим: Глава Роспотребнадзора раскрыла причину
28 октября 2020, 01:35
Депутат Госдумы призвал прорвать блокаду Армении
28 октября 2020, 07:05
Заразил ли Лавров Путина? Песков ответил на вопрос о завезённом из Греции COVID
28 октября 2020, 03:25
Смерть за интервью с Трампом: Семье журналистки угрожают расправой после беседы с президентом США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 октября 2020, 12:40
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
27 октября 2020, 04:30
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Тихановской
27 октября 2020, 18:15
"Ответ на неуважение к Лаврову": Удар по протурецким боевикам в Сирии - только "первая ласточка"
27 октября 2020, 00:50
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотите о реальности?"
25 октября 2020, 14:55
Грузили в контейнеры руки, ноги, головы: Американские солдаты рассказали о "встрече с пришельцами"
21 октября 2020, 10:05
"Отпусти меня!": муж Тихановской устроил истерику после внезапного визита Лукашенко
23 октября 2020, 20:45
Украинских националистов опозорили на всю страну: "Нацкорпус" бежал, получив отпор в Одессе - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.