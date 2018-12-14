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"Вкатим норм. С фоточками. Видосиками": Бабченко раскрыл, о чем написал ЕСПЧ на 14 листах "доноса"

14 декабря 2018, 06:54  •  149 • В мире
Журналист Аркадий Бабченко на странице в Facebook написал, что передал в своем иске ЕСПЧ все, что у него накопилось о России и ее "преступлениях". "Вкатим норм. С фоточками. Видосиками. Доносиками", - пообещал он.
Журналист Аркадий Бабченко подал иск в ЕСПЧ на Россию. В Европейском суде по правам человека заявили, что действительно получили от Бабченко документы. Сам бежавший на Украину гражданин РФ заявил, что излил на 14 листах заявления ЕСПЧ все, что у него есть на Россию.
"Иск не только про попытку убийства. Там на 14 листах мелким шрифтом про все. И про травлю. И про уголовные дела. И про "Семнадцать друзей хунты". И про слежку", - пафосно написал Бабченко.
Он не преминул заметить, что на протяжении многих лет якобы собирал в отдельную папочку все "нарушения" со стороны РФ.
"С фоточками. Видосиками. Доносиками. Я ж мужик вредный. Все эти годы я все складывал в отдельную папочку. Ну, вот, пришло время эту папочку открыть", - написал он.
По всей видимости, сам Бабченко доволен произведенным на западные СМИ эффектом от его иска. В частности, он разместил в качестве фото к посту скриншот немецкого издания Bild с публикацией о нем самом.
Заголовок публикации звучит в духе Бабченко: "Путин систематически дает приказы убить. Преследуемый журналист подал в суд на Путина".
Впрочем, журналист не скрывает, зачем ему понадобилось обращение в ЕСПЧ.
"Сумма иска пока не определена. Это следующий этап. Вкатим норм. Не сомневайтесь. Мне есть на что потратить деньги. Снайперам вечно же что-то надо", - как обычно, о деньгах напомнил журналист.
Впрочем, когда журналисту в комментариях стали задавать вопросы о деталях иска, он не смог внятно на них ответить, хотя и заявлял, что все расписывал на 14 листах мелким шрифтом
"И какие статьи ЕСПЧ в итоге нарушены? И пройдены ли все способы защиты внутри страны?" - задал вопрос в комментариях под постом один из интернет-пользователей.
В ответ на это Бабченко заявил, что он не в курсе, что именно было написано на "четырнадцати листах английских юридических терминов", в которых он ничего не понимает.

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