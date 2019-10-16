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"Визовая война" продолжается: Еще 18 российских делегатов не смогли попасть в США на ГА ООН

16 октября 2019, 00:09  •  63 • В мире
Американские власти отказали в выдаче виз 18 российским делегатам, планировавшим принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом, выступая на заседании Шестого комитета, занимающегося правовыми вопросами, сообщил заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
По словам российского дипломата, за прошедшую неделю американская сторона вообще не выдала ни одной визы. Более того, остался без визы и переводчик, который занимается переводом на английский язык всех выступлений делегатов от России в Шестом комитете.
Во вторник, 15 октября, ситуация с визами для российских делегатов станет предметом обсуждения на заседании специального комитета с участием Генерального секретаря ООН.
Напомним, что это уже не первый раз, когда США устраивают визовую провокацию против России. Ранее российская делегация не смогла попасть на мероприятие в ООН из-за не выданных американской стороной виз. Вашингтон попытался оправдать это тем, что заявления на визы были поданы слишком поздно, однако этот аргумент разбивается о тот факт, что обращения за визами были поданы в середине лета, а мероприятие прошло осенью.
Затем американские власти сорвали участие России в российско-американском форуме "Диалог Форт-Росс", нацеленном на укрепление взаимного понимания и стимулирование двустороннего сотрудничества через общественную дипломатию.
Кроме того, большая часть российской делегации не смогла принять участие в работе комитета ГА ООН по вопросам разоружения по причине визовых проблем.

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