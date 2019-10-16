"Визовая война" продолжается: Еще 18 российских делегатов не смогли попасть в США на ГА ООН

По словам российского дипломата, за прошедшую неделю американская сторона вообще не выдала ни одной визы. Более того, остался без визы и переводчик, который занимается переводом на английский язык всех выступлений делегатов от России в Шестом комитете.

Во вторник, 15 октября, ситуация с визами для российских делегатов станет предметом обсуждения на заседании специального комитета с участием Генерального секретаря ООН.

Напомним, что это уже не первый раз, когда США устраивают визовую провокацию против России. Ранее российская делегация не смогла попасть на мероприятие в ООН из-за не выданных американской стороной виз. Вашингтон попытался оправдать это тем, что заявления на визы были поданы слишком поздно, однако этот аргумент разбивается о тот факт, что обращения за визами были поданы в середине лета, а мероприятие прошло осенью.

Затем американские власти сорвали участие России в российско-американском форуме "Диалог Форт-Росс", нацеленном на укрепление взаимного понимания и стимулирование двустороннего сотрудничества через общественную дипломатию.

Кроме того, большая часть российской делегации не смогла принять участие в работе комитета ГА ООН по вопросам разоружения по причине визовых проблем.