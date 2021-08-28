"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентагону по Украине

В преддверии визита президента Украины в Вашингтон хозяин Белого дома подписал меморандум о выделении Киеву $60 млн за счёт минобороны Штатов.

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине транша в 60 млн долларов.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома, это сделано в соответствии с американским законом "Об иностранной помощи" от 1961 года: Байден распорядился выделить Киеву деньги "на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине".

Что примечательно, искомую сумму, хоть полномочия и делегированы госсекретарю, предоставит Пентагон - военное ведомство Соединённых Штатов.

Собственно, это - то самое, ради чего глава Незалежной Владимир Зеленский едет на долгожданную для него встречу с президентом Штатов, которая несколько раз переносилась, пока, наконец, не была утверждена окончательная дата - 31 августа.

Некоторые наблюдатели, обсуждая событие, уже высказались по поводу него - в том смысле, что визит Зеленского, таким образом, теряет смысл: Байден сыграл на опережение, предвосхитив просьбы украинского коллеги, которому теперь предстоит лишь изливаться в благодарностях.