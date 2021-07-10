"Визгов будет": Военкор предложил эффективное наказание после избиения русского мальчика в Киргизии

Русского ребёнка две недели травили и били в спортлагере в Киргизии. Как России надо на это реагировать, объяснил Дмитрий Стешин. "После многонационального визга и криков в Средней Азии на русских лишний раз косо не посмотрят", - пообещал он.

В Киргизии девятилетнего русского мальчика две недели избивали из-за его национальности и религиозной принадлежности. Что Россия должна предпринять в такой ситуации, сказал журналист Дмитрий Стешин.

Ребёнок находился на спортивных сборах по дзюдо в селе Булан-Соготту. Каждый день во время тихого часа его били за то, что он "не верит в Аллаха, что он русский". Тренер всё знал, но не вмешивался.

По мнению Дмитрия Стешина, необходимо установить, кто избивал мальчика и кто присутствовал при этом. После этого все участники, активные и пассивные, а также их ближайшие прямые родственники, должны получить пожизненный запрет на въезд в Россию.

Угадайте, в какой стране так делают? На И начинается, на ЛЬ кончается. Даже не сомневайтесь, после многонационального визга и криков в Средней Азии на русских лишний раз косо не посмотрят,

- написал Дмитрий Стешин в своём Telegram-канале "Русский тарантасъ".

Он добавил, что в этой истории важно не наказание, а сам воспитательный посыл. Потому что от избиений за веру и национальность до перерезанного горла - рукой подать. В 90-х это уже проходили, отметил журналист.