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"Визгов будет": Военкор предложил эффективное наказание после избиения русского мальчика в Киргизии

10 июля 2021, 18:00  •  224 • Политика
Русского ребёнка две недели травили и били в спортлагере в Киргизии. Как России надо на это реагировать, объяснил Дмитрий Стешин. "После многонационального визга и криков в Средней Азии на русских лишний раз косо не посмотрят", - пообещал он.
В Киргизии девятилетнего русского мальчика две недели избивали из-за его национальности и религиозной принадлежности. Что Россия должна предпринять в такой ситуации, сказал журналист Дмитрий Стешин.
Ребёнок находился на спортивных сборах по дзюдо в селе Булан-Соготту. Каждый день во время тихого часа его били за то, что он "не верит в Аллаха, что он русский". Тренер всё знал, но не вмешивался.
По мнению Дмитрия Стешина, необходимо установить, кто избивал мальчика и кто присутствовал при этом. После этого все участники, активные и пассивные, а также их ближайшие прямые родственники, должны получить пожизненный запрет на въезд в Россию.
Угадайте, в какой стране так делают? На И начинается, на ЛЬ кончается. Даже не сомневайтесь, после многонационального визга и криков в Средней Азии на русских лишний раз косо не посмотрят,
- написал Дмитрий Стешин в своём Telegram-канале "Русский тарантасъ".
Он добавил, что в этой истории важно не наказание, а сам воспитательный посыл. Потому что от избиений за веру и национальность до перерезанного горла - рукой подать. В 90-х это уже проходили, отметил журналист.

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