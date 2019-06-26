"Визги истеричек". Поклонская осадила Киев за антироссийский скандал в ПАСЕ

Накануне в ПАСЕ на воне возвращения России в международную организацию украинская делегация учинила форменный скандал. Её члены выкрикивали с места, перебивали других участников заседания Ассамблеи, когда им что-то не нравилось, а после и вовсе устроили демарш, под крики "Убийцы" и "Рот закрой!" покинув зал.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская у себя на странице в Facebook прокомментировала поведение украинских делегатов, указав Киеву на "недипломатичность" их поведения, а сам инцидент "визгами истеричек".

"Весь раздор начался с государственного переворота на Украине и последующих событий в Крыму. Как известно, громче всех кричит сам вор", - осадила парламентарий украинских делегатов.

Она отметила, что сейчас в ПАСЕ на фоне этих событий "начнётся новый этап существования старейшей на континенте международной политической организации".

"Оправдает своё существование или нет - увидим", - резюмировала Поклонская, пожелав своим коллегам "сил, терпения и победы!", и тонко потроллила западных коллег, им посоветовав "политической самостоятельности и зрелости".