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"Визги истеричек". Поклонская осадила Киев за антироссийский скандал в ПАСЕ

26 июня 2019, 10:09  •  37 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, комментируя инцидент с украинской делегацией в ПАСЕ, осадила Киев за "недипломатичное" поведение против России его представителей, назвав это "визгом истеричек".
Накануне в ПАСЕ на воне возвращения России в международную организацию украинская делегация учинила форменный скандал. Её члены выкрикивали с места, перебивали других участников заседания Ассамблеи, когда им что-то не нравилось, а после и вовсе устроили демарш, под крики "Убийцы" и "Рот закрой!" покинув зал.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская у себя на странице в Facebook прокомментировала поведение украинских делегатов, указав Киеву на "недипломатичность" их поведения, а сам инцидент "визгами истеричек".
"Весь раздор начался с государственного переворота на Украине и последующих событий в Крыму. Как известно, громче всех кричит сам вор", - осадила парламентарий украинских делегатов.
Она отметила, что сейчас в ПАСЕ на фоне этих событий "начнётся новый этап существования старейшей на континенте международной политической организации".
"Оправдает своё существование или нет - увидим", - резюмировала Поклонская, пожелав своим коллегам "сил, терпения и победы!", и тонко потроллила западных коллег, им посоветовав "политической самостоятельности и зрелости".
Фото: facebook/PoklonskayaNV

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