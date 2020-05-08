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"Визг стоял бы до небес": Блогер о русской "ответочке" на смоделированный ядерный удар

08 мая 2020, 01:10  •  69 • В мире
Блогер Сергей Колясников прокомментировал ядерный удар, который сымитировали американцы по России в рамках "мини-учений". Эксперт отметил, что если бы Минобороны России позволило себе такое, то "визг стоял бы до небес". А в случае с американцами последовал лишь скромный ответ.
Блогер Сергей Колясников в своем Telegram-канале ответил на американские виртуальные "ядерные удары" по России. Блогер отметил, что в случае с русскими такого бы не простили.
"Случись Минобороны РФ смоделировать на учениях ядерный удар по США или каналу "РТ" сброс атомной бомбы на Вашингтон, визг стоял бы до небес. А в данном случае простое и тихое #ЭтоДругое и #ПониматьНадо", - иронично написал Колясников.
Фото: Telegram.
Напомним, ранее американское издание We Are The Mighty рассказало о спрогнозированном ядерном ударе "Царь-бомбой", который бы привёл к миллионным жертвам среди населения. Идею сбросить такую супербомбу в сердце России отвергли, поскольку она отравила бы огромные территории Западной Европы и, возможно, США. Но такое оружие теоретически возможно.
По оценкам профессора ядерной истории Алекса Веллерштейна, разрушительной силы ядерного оружия мощностью в 10 тысяч мегатонн хватило бы для того, чтобы поджечь всю Новую Англию, либо большую часть Калифорнии, либо всю Великобританию и Ирландию, либо всю Францию или Германию.
А до этого - в конце февраля - в Пентагоне говорили о "мини-учениях", во время которых имитировали "ответный" ядерный удар по России.

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