"Вице-премьер Украины выдаёт фантазии за реальность": Во Франции высмеяли план реинтеграции Донбасса

Во Франции высмеяли план вице-премьера Украины Алексея Резникова по реинтеграции Донбасса. Французское издание AGORA VOX назвало идеи украинского политика абсурдом и обвинило его в попытке сделать Минские соглашения необязательными для Киева.

Речь идёт о заявлении Резникова о том, что не нужно воспринимать Минские соглашения как метод переговоров, который принесёт мир в регион. Вместо этого он предложил подписать Стокгольмские соглашения.

"Резников выдаёт свои фантазии за реальность", - цитирует "Экономика. Сегодня" материал французского СМИ.

В статье AGORA VOX отмечается, что утверждения Резникова бьют рекорды абсурда, а мысли вице-премьера Украины о Минских соглашениях и вовсе напоминают "психический бред". Также подчёркивается, что в Киеве уже не первый раз пытаются очернить минские договорённости, чтобы сделать их необязательными для исполнения.