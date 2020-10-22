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"Вице-премьер Украины выдаёт фантазии за реальность": Во Франции высмеяли план реинтеграции Донбасса
22 октября 2020, 21:50 • 23 • Политика
Планы Украины по реинтеграции Донбасса во Франции назвали абсурдными, а слова вице-премьера о Минских соглашениях - "психическим бредом". "Резников выдаёт свои фантазии за реальность", - пишет французское издание AGORA VOX.
Во Франции высмеяли план вице-премьера Украины Алексея Резникова по реинтеграции Донбасса. Французское издание AGORA VOX назвало идеи украинского политика абсурдом и обвинило его в попытке сделать Минские соглашения необязательными для Киева.
Речь идёт о заявлении Резникова о том, что не нужно воспринимать Минские соглашения как метод переговоров, который принесёт мир в регион. Вместо этого он предложил подписать Стокгольмские соглашения.
В статье AGORA VOX отмечается, что утверждения Резникова бьют рекорды абсурда, а мысли вице-премьера Украины о Минских соглашениях и вовсе напоминают "психический бред". Также подчёркивается, что в Киеве уже не первый раз пытаются очернить минские договорённости, чтобы сделать их необязательными для исполнения.
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