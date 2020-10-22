Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
Главная / Политика

"Вице-премьер Украины выдаёт фантазии за реальность": Во Франции высмеяли план реинтеграции Донбасса

22 октября 2020, 21:50  •  23 • Политика
Планы Украины по реинтеграции Донбасса во Франции назвали абсурдными, а слова вице-премьера о Минских соглашениях - "психическим бредом". "Резников выдаёт свои фантазии за реальность", - пишет французское издание AGORA VOX.
Во Франции высмеяли план вице-премьера Украины Алексея Резникова по реинтеграции Донбасса. Французское издание AGORA VOX назвало идеи украинского политика абсурдом и обвинило его в попытке сделать Минские соглашения необязательными для Киева.
Речь идёт о заявлении Резникова о том, что не нужно воспринимать Минские соглашения как метод переговоров, который принесёт мир в регион. Вместо этого он предложил подписать Стокгольмские соглашения.
"Резников выдаёт свои фантазии за реальность", - цитирует "Экономика. Сегодня" материал французского СМИ.
В статье AGORA VOX отмечается, что утверждения Резникова бьют рекорды абсурда, а мысли вице-премьера Украины о Минских соглашениях и вовсе напоминают "психический бред". Также подчёркивается, что в Киеве уже не первый раз пытаются очернить минские договорённости, чтобы сделать их необязательными для исполнения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деоккупации" Зеленского
22 октября 2020, 12:40
"Путин устроит чистку элит после выборов в США": Хазин раскрыл план президента России
22 октября 2020, 14:30
Азербайджан согласился на ввод миротворцев в Карабах на своих условиях
22 октября 2020, 12:40
"Агент КГБ" Соловьёв сдал двоечника Попова
22 октября 2020, 10:50
Эксперт: Лукашенко всеми силами противится созданию Союзного государства
22 октября 2020, 05:20
Трусость и обман не должны уничтожить русских - Малофеев
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 октября 2020, 12:40
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
22 октября 2020, 07:10
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деок...
22 октября 2020, 03:30
Киев раскрыл свои действия на случай прекращения транзита российского газа
22 октября 2020, 12:40
Неожиданный подарок армянам из Сирии? Отряд рекрутов разбили мощными ударами - СМИ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 октября 2020, 13:20
"Это не животные, это нелюди": Военкор получил видео из Карабаха, которое лучше не смотреть
18 октября 2020, 05:55
Азербайджан показал уничтожение С-300, но скрыл важные детали
16 октября 2020, 20:00
Европа переполошилась вслед за Австралией: Запад умоляет Россию вернуться в группу по MH17
15 октября 2020, 22:55
"Россия покидает спектакль об MH17": Озвучены последствия выхода из трёхсторонней группы
17 октября 2020, 20:45
Где ждать диверсии ВСУ против русских? Военный эксперт предупредил: Россию уже вытолкали
17 октября 2020, 01:30
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
20 октября 2020, 00:10
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.