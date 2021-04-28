"Витрина политических фриков": Эксперт рассказал о депрессивной яме, в которую угодила Украина

Эксперт заявил, что Украина угодила в депрессивную яму. И теперь неизвестно, сможет ли она выбраться обратно. Страна превратилась в "витрину политических фриков".

Об этом заявил член совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области Герман Владимиров, выступая на пресс-конференции, организованной Медиагруппой "Патриот".

По его словам, сегодня страну представляют довольно странные люди. В качестве примера он привёл члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко, которого недавно лишили слова в организации за неподобающее поведение, президента страны Владимира Зеленского и скандально известного журналиста Дмитрия Гордона.

Люди, которые находятся в медиаполе и вещают на всю Украину, являются политическими фриками. Украина является витриной политических фриков: Гончаренко, Зеленский, Гордон, - цитирует Владимирова портал Nation News.

Эксперт полагает, что Украина сейчас скатилась на дно "депрессивной ямы", и совершенно не факт, что страна сможет из неё выбраться.