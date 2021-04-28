Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
Главная / Политика

"Витрина политических фриков": Эксперт рассказал о депрессивной яме, в которую угодила Украина

28 апреля 2021, 22:40  •  106 • Политика
Эксперт заявил, что Украина угодила в депрессивную яму. И теперь неизвестно, сможет ли она выбраться обратно. Страна превратилась в "витрину политических фриков".
Об этом заявил член совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области Герман Владимиров, выступая на пресс-конференции, организованной Медиагруппой "Патриот".
По его словам, сегодня страну представляют довольно странные люди. В качестве примера он привёл члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко, которого недавно лишили слова в организации за неподобающее поведение, президента страны Владимира Зеленского и скандально известного журналиста Дмитрия Гордона.
Люди, которые находятся в медиаполе и вещают на всю Украину, являются политическими фриками. Украина является витриной политических фриков: Гончаренко, Зеленский, Гордон, - цитирует Владимирова портал Nation News.
Эксперт полагает, что Украина сейчас скатилась на дно "депрессивной ямы", и совершенно не факт, что страна сможет из неё выбраться.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
28 апреля 2021, 07:00
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
28 апреля 2021, 01:30
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки газа через Незалежную
28 апреля 2021, 03:20
США нужна индульгенция для войны с Россией: Эксперт о просьбе американских военных
28 апреля 2021, 08:50
"А может, дать пощёчину или выдернуть стул"?! Русофобская выходка в Варшаве не нашла оправдания
28 апреля 2021, 10:40
"С чехами уже поговорили": В России резко ответили на новое условие Вашингтона
28 апреля 2021, 03:20
Банки отказали Эрдогану: Никто не хочет финансировать мечту президента Турции
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 апреля 2021, 07:00
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
28 апреля 2021, 01:30
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки газа...
28 апреля 2021, 03:20
США нужна индульгенция для войны с Россией: Эксперт о просьбе американских военных
28 апреля 2021, 08:50
"А может, дать пощёчину или выдернуть стул"?! Русофобская выходка в Варшаве...
28 апреля 2021, 10:40
"С чехами уже поговорили": В России резко ответили на новое условие Вашингт...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 апреля 2021, 23:15
"Мужчин расстреляли, женщин и детей выгнали в пустыню": Украина предала турецких партнёров
24 апреля 2021, 21:25
Заявление Байдена вынудило Эрдогана сделать неудобное признание об армянах
28 апреля 2021, 01:30
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки газа через Незалежную
24 апреля 2021, 19:35
Киев готовит теракт в Донбассе на Пасху. Инсайдер сдал переговоры офицеров ВСУ
24 апреля 2021, 00:20
Ведомство самого богатого министра попалось на срывах. Объявлено о глобальной проверке
22 апреля 2021, 16:15
В Донбассе горит военная база ВСУ - источник
24 апреля 2021, 05:50
Политолог о новой дипломатии: Россия "бьет кулаком наотмашь" Запад
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.