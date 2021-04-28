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"Витрина политических фриков": Эксперт рассказал о депрессивной яме, в которую угодила Украина
28 апреля 2021, 22:40 • 106 • Политика
Эксперт заявил, что Украина угодила в депрессивную яму. И теперь неизвестно, сможет ли она выбраться обратно. Страна превратилась в "витрину политических фриков".
Об этом заявил член совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области Герман Владимиров, выступая на пресс-конференции, организованной Медиагруппой "Патриот".
По его словам, сегодня страну представляют довольно странные люди. В качестве примера он привёл члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко, которого недавно лишили слова в организации за неподобающее поведение, президента страны Владимира Зеленского и скандально известного журналиста Дмитрия Гордона.
Эксперт полагает, что Украина сейчас скатилась на дно "депрессивной ямы", и совершенно не факт, что страна сможет из неё выбраться.
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