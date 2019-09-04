"Виталий, больше инфляции. 7 процентов рост!": Путин попрекнул главу "Аэрофлота" ценами на авиабилеты

Заседании президиума Госсовета с президентом России началось с упрека Владимира Путина в адрес главы "Аэрофлота". Глава государства обратил внимание Виталия Савельева на то, что рост цен на авиабилеты выше инфляции.

"Виталий, больше инфляции. 7 процентов рост!", - попрекнул главу "Аэрофлота" президент России, ознакомившись с цифрами.