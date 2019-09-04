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"Виталий, больше инфляции. 7 процентов рост!": Путин попрекнул главу "Аэрофлота" ценами на авиабилеты

04 сентября 2019, 16:54  •  122 • Политика
Президент России Владимир Путин перед выступлением на заседании президиума Госсовета попрекнул главу "Аэрофлота" Савельева ростом цен на авиабилеты. "Виталий, больше инфляции. 7 процентов рост!", - возмутился глава государства.
Заседании президиума Госсовета с президентом России началось с упрека Владимира Путина в адрес главы "Аэрофлота". Глава государства обратил внимание Виталия Савельева на то, что рост цен на авиабилеты выше инфляции.
"Виталий, больше инфляции. 7 процентов рост!", - попрекнул главу "Аэрофлота" президент России, ознакомившись с цифрами.

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