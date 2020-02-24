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"Вирусологи в спорткостюмах": Зеленский потребовал наказать организаторов беспорядков из-за эвакуированных

24 февраля 2020, 05:39  •  33 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский возмутился реакцией украинцев на эвакуацию сограждан из охваченного коронавирусом Китая. Президент уверен, что кто-то специально натравил людей: например, "известные миру вирусологи в спортивных костюмах". Зеленский потребовал наказать организаторов этой "дикости".
Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам в своём Facebook. Там президент осудил панику и протесты, которые возникли из-за эвакуации соотечественников из Китая. Президент Украины убеждён, что кто-то специально сеет такие настроения среди людей. Например, "известные миру вирусологи в спортивных костюмах". Президент потребовал наказать заказчиков и исполнителей этой "дикости", передаёт РИА Новости.
Напомним, колонна автобусов с эвакуированными из китайского Уханя украинцами, прибывшими на карантин в санаторий в посёлке Новые Санжары Полтавской области, подверглась нападению местных жителей. В результате столкновения пострадали 10 человек, гласят данные на официальной странице Национальной полиции Украины в Facebook.
Автобусам пришлось фактически с боем прорываться сквозь толпу местных жителей, которые встретили колонну с эвакуированными из охваченного коронавирусом Китая градом камней. Сопровождавшим колонну полицейским пришлось вступить в столкновение с жителями посёлка.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала, что это тот редкий случай, когда не народу стыдно за действия руководства страны, а наоборот. Поклонская удивлена, почему люди так озлоблены и "готовы сжечь на костре" тех, кто попал в беду.

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